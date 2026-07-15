"Asıl kerâmet, İslâmiyet'e uymaktır"

Evliyânın büyüklerinden Ahmed Sayyâd hazretleri, Yemen’de doğdu.

1183 (h.579) senesinde vefât etti.

Zebîd şehrinde, Bâb-ı Sihâm kabristânına defnedildi.

Bu büyük zât, gençliğinde gününü gün ederdi.

Bir gece rüyâsında biri;

"Ey Sayyâd! Kalk namaz kıl" dedi.

Uykudan uyandı...

Çok duygulandı!

Fakat abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, bilmiyordu... Tanıdık kimselere sorarak bunları bir güzel öğrendi.

Ve ibâdete başladı.

● ● ●

Bu zât bir gün sohbet ediyordu...

Cemaatten biri;

"Evliyâlar kerâmet gösterir. Bu zât göstermiyor, acabâ neden?" diye düşündü...

Bu, ona mâlûm oldu.

Ve o kimseye dönüp;

"Kerâmet şart değildir, mühim de değildir. Mühim olan; İslâmiyete tam uymaktır ve asıl kerâmet de budur" buyurdu.

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Bir kimse bu büyük velîye;

“Bana nasîhat eder misiniz” diye istirham etti.

Mübârek zât;

“Kardeşim, senden önce yaşayan insanlar hep öldü. Bütün dedelerin de öldüler, şimdi sıra sende... Çok yakında sen de öleceksin. Orada Cennet ve Cehennemden başka gidecek yer yoktur. Öyleyse bu dünyâda ona göre yaşa” buyurdu.

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