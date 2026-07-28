Niçin ağlıyorsunuz?

Dostlarından biri devamlı olarak ağladığını gördüğü Amr bin Kays hazretlerine sordu ki:
"Niçin ağlıyorsun?
Cevabında;
"Bu kadar günahla Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım, ona ağlıyorum!" buyurdu.
İlim ehlinden ve Allah adamlarından bir kimse gelince, önünde diz çökerdi.
Ve kendisine;
"Allah’ın sana bildirdiklerinden bana da öğret" diye yalvarırdı.
Bir gün bu zata;
“Cennete gitmenin yolu nedir efendim?” diye sordular.
Cevaben;
“Resûlullah’a uymaktır” buyurdu.
Sordular ki:
“İmanın esası nedir?”
Cevaben;
“Resûlullah’ı sevmektir. Şaşıyorum şu insanlara ki, olur olmaz kişilere muhabbet besliyorlar da Peygamber Efendimizi sevmeyi o kadar benimsemiyorlar” buyurdu.
Bir gün de;
“Kardeşlerim! İki şey olmasaydı, bu dünyada yaşamaya değmezdi" buyurdu.
Sordular ki:
“Onlar nedir?”
Cevabında;
“Biri; seher vakitlerinde tövbe istiğfar etmek, öbürü, Allah dostlarıyla beraber olmaktır” buyurdu.