Niçin ağlıyorsunuz?

Dostlarından biri devamlı olarak ağladığını gördüğü Amr bin Kays hazretlerine sordu ki:

"Niçin ağlıyorsun?

Cevabında;

"Bu kadar günahla Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım, ona ağlıyorum!" buyurdu.

İlim ehlinden ve Allah adamlarından bir kimse gelince, önünde diz çökerdi.

Ve kendisine;

"Allah’ın sana bildirdiklerinden bana da öğret" diye yalvarırdı.

Bir gün bu zata;

“Cennete gitmenin yolu nedir efendim?” diye sordular.

Cevaben;

“Resûlullah’a uymaktır” buyurdu.

Sordular ki:

“İmanın esası nedir?”

Cevaben;

“Resûlullah’ı sevmektir. Şaşıyorum şu insanlara ki, olur olmaz kişilere muhabbet besliyorlar da Peygamber Efendimizi sevmeyi o kadar benimsemiyorlar” buyurdu.

Bir gün de;

“Kardeşlerim! İki şey olmasaydı, bu dünyada yaşamaya değmezdi" buyurdu.

Sordular ki:

“Onlar nedir?”

Cevabında;

“Biri; seher vakitlerinde tövbe istiğfar etmek, öbürü, Allah dostlarıyla beraber olmaktır” buyurdu.

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