Rabbimden üç şey istiyorum

Tâbiîn devrinin mücahit velilerinden Amr bin Utbe hazretleri; Kûfe’de doğdu.
643 senesinde bir muharebede şehit düştü.
Devamlı gazalara katılır,
Cenab-ı Haktan “şehitlik rütbesi” isterdi.
Hep dua ederdi.
Bir gün bir evde;
"Rabbimden üç şey istedim. Dünyaya rağbet etmeyeyim. Namazlarımı Allahü teâlânın beğendiği gibi kılayım. Ve şehitlik rütbesine kavuşayım" buyurdu.
Sonra da;
"Çok şükür" dedi.
Dinleyenler;
“Niçin şükrettiniz efendim?” dediler.
Cevabında;
"Allahü teâlâ ilk iki isteğimi nasip etti. Üçüncüsünü bekliyorum. İnşallah ona da kavuşurum" buyurdu.
Duası kabul oldu.
Şehiden vefat etti.
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Bu veli zat, bir gün “dört bin dirhem” vererek, çok soylu bir “at” satın aldı.
Tanıdıkları;
“Bu ata bu kadar para verilir mi?" diye sordular.
Cevap olarak;
"Verilir" dedi.
Ve ardından;
"Bu atın, Allah yolunda attığı her bir adım, dört bin dirhemden daha kıymetlidir" buyurdu.