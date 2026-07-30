Rabbimden üç şey istiyorum

Tâbiîn devrinin mücahit velilerinden Amr bin Utbe hazretleri; Kûfe’de doğdu.

643 senesinde bir muharebede şehit düştü.

Devamlı gazalara katılır,

Cenab-ı Haktan “şehitlik rütbesi” isterdi.

Hep dua ederdi.

Bir gün bir evde;

"Rabbimden üç şey istedim. Dünyaya rağbet etmeyeyim. Namazlarımı Allahü teâlânın beğendiği gibi kılayım. Ve şehitlik rütbesine kavuşayım" buyurdu.

Sonra da;

"Çok şükür" dedi.

Dinleyenler;

“Niçin şükrettiniz efendim?” dediler.

Cevabında;

"Allahü teâlâ ilk iki isteğimi nasip etti. Üçüncüsünü bekliyorum. İnşallah ona da kavuşurum" buyurdu.

Duası kabul oldu.

Şehiden vefat etti.

● ● ●

Bu veli zat, bir gün “dört bin dirhem” vererek, çok soylu bir “at” satın aldı.

Tanıdıkları;

“Bu ata bu kadar para verilir mi?" diye sordular.

Cevap olarak;

"Verilir" dedi.

Ve ardından;

"Bu atın, Allah yolunda attığı her bir adım, dört bin dirhemden daha kıymetlidir" buyurdu.

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