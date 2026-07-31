Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Gece namaz kılardı

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Tâbiîn devrinin mücahit velilerinden Amr bin Utbe hazretleri; Kûfe’de doğdu.

Geceleri çok namaz kılardı.

Kız kardeşi anlatıyor:

Bir gece namaza durdu...

“Mü’min sûresi”nin başından okumaya başladı.

Bir ayete geldi.

Devam edemedi.

Zira bu ayette;

“Ey Resûlüm! Müşrikleri kıyamet günüyle korkut. O gün zalimlerin bir dostu ve bir şefaatçisi yoktur” buyuruluyordu.

Bu ayeti okudu...

Bir daha okudu...

Bir daha, bir daha, derken sabaha kadar hep bu ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyup, hüngür hüngür ağladı.

Çok gözyaşı döktü!

● ● ●

Bu zât hep ölümü düşünürdü.

Herkese ahiretten bahsederdi.

Bazı geceler atına biner, doğru kabristana giderdi.

Mevtâlara okurdu.

Sonra ayağa kalkıp;

"Ey kabirdekiler! Amel defterleri dürüldü. Yanlış işler Allahü teâlâya arz edildi" diye seslenirdi.

Böylece sabaha kadar gözyaşı dökerdi!

Bazen çöle çıkardı...

Orada namaz kılardı.

O namaza durunca, bir “bulut” onu gölgeler, “vahşi hayvanlar” etrafında dolaşır, ama hiç zarar vermezlerdi.


Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.