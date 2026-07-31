Gece namaz kılardı

Tâbiîn devrinin mücahit velilerinden Amr bin Utbe hazretleri; Kûfe’de doğdu.

Geceleri çok namaz kılardı.

Kız kardeşi anlatıyor:

Bir gece namaza durdu...

“Mü’min sûresi”nin başından okumaya başladı.

Bir ayete geldi.

Devam edemedi.

Zira bu ayette;

“Ey Resûlüm! Müşrikleri kıyamet günüyle korkut. O gün zalimlerin bir dostu ve bir şefaatçisi yoktur” buyuruluyordu.

Bu ayeti okudu...

Bir daha okudu...

Bir daha, bir daha, derken sabaha kadar hep bu ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyup, hüngür hüngür ağladı.

Çok gözyaşı döktü!

● ● ●

Bu zât hep ölümü düşünürdü.

Herkese ahiretten bahsederdi.

Bazı geceler atına biner, doğru kabristana giderdi.

Mevtâlara okurdu.

Sonra ayağa kalkıp;

"Ey kabirdekiler! Amel defterleri dürüldü. Yanlış işler Allahü teâlâya arz edildi" diye seslenirdi.

Böylece sabaha kadar gözyaşı dökerdi!

Bazen çöle çıkardı...

Orada namaz kılardı.

O namaza durunca, bir “bulut” onu gölgeler, “vahşi hayvanlar” etrafında dolaşır, ama hiç zarar vermezlerdi.



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