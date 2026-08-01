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Aslandan korkmadın mı?

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Tâbiîn devrinin mücahit velilerinden Amr bin Utbe hazretleri gazaya çıkmıştı.

Bir nöbetinde namaza durdu...

O ara bir aslan kükremesi işitildi.

Herkes telaşa kapıldı!

Kimi sağa kaçtı.

Kimi sola koştu.

Amr bin Utbe hazretleri, kendinden geçmiş bir vaziyette namazına devam etti.

Koca aslan, onun etrafında dolaştı durdu.

Bir şey yapmadı.

Arkadaşları ona;

"Aslandan korkmadın mı?" dediler.

Cevabında;

"Allahü teâlâdan başka bir şeyden korkmaktan, ona sığınır, ondan hayâ ederim" dedi.

● ● ●

Amr bin Utbe hazretleri; katıldığı bir gazada, beyaz bir elbise giydi.

Etrafındakilere;

"Kanımın bunun üzerine akmasını istiyorum" dedi.

Ve kılıcını aldı.

Düşmana daldı.

Bu şiddetli savaşta bir ara kâfirlerin attığı “iri bir taşla” yaralandı!

Yere düştü...

Ve şehit oldu!

Şehit olduğu yere, üzerindeki “kana bulanmış” beyaz elbiseyle defnedildi.

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