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Keşke ben doğmasaydım

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Tâbiîn devrinin büyük velilerinden olan Atâ Süleymî hazretleri, Basra’da doğdu.

757’de (h.140) vefat etti.

Allah’tan çok korkardı.

Bazen sevdiklerinden;

"Bana ruhsat, kolaylık gösteren hadisleri; dinde kolaylık gösteren hükümleri söyleyin ki, korku hâlim hafiflesin!" diye ricada bulunurdu.

● ● ●

Bir gün, sevdiklerinden Bişr bin Mansur, bu zata;

"Ya Atâ! Büyük bir ateş yakılsa ve ‘Bu ateşe girenler Cehennemden kurtulup Cennete girecek’ denilse, kendini o ateşe atar mısın?" diye sordu.

Cevabı gecikmedi.

Tereddüt etmeden;

"Çok isterim, hatta o kadar sevinirim ki, bu aşırı sevincimden dolayı ateşe girmeden, ruhumun çıkacağını tahmin ederim" dedi.

● ● ●

Atâ Süleymî hazretlerinin bir sevdiği şöyle anlatıyor:

Bir sabah vaktiydi.

Atâ hazretlerinin yanına varmıştık.

Uzun süre yanında kaldık...

Devamlı ağlıyordu!

“Pişmanlık” içindeydi.

Devamlı surette;

Keşke annem beni doğurmasaydı” sözünü tekrarlayıp durdu.

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