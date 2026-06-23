Hindistan’ın büyük velîlerinden olan Rükneddîn Ebül Feth hazretleri, 1320 (H.720) yılında Mültan’da vefât etti.
Bu zât şöyle anlatıyor:
-Bir gün Emîr-ül müminîn Alî radıyallahü anh; “Ben hiç kimseye iyilik yapmadım” buyurdu.
Cemaat anlamadı.
Hattâ hayret edip;
“Yâ emîr-el-mü’minîn! Anlayamadık. İnsanlara, sizin gibi iyilik yapan, yardımda bulunan bir başkasını bilmiyoruz” dediler.
Ve îzâh beklediler.
Hazret-i Alî de;
“Allahü teâlâ Câsiye sûresi 15. âyetinde meâlen; (İyilik eden kendine, kötülük eden de kendine etmiş olur) buyurdu. Onun için ben bir iyilik yapmışsam kendim içindir, başkası için değil” buyurdu.
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Bir gün de bu zâta;
"Hocam! Allahü teâlânın, bir kulu sevdiğinin alâmeti nedir?" diye sordular.
Cevâbında;
"O kimse, hep hayırlı işlerle meşgul olur, insanlar ondan fayda görür" buyurdu.
Ve ekledi:
"Allahü teâlânın sevmediği kimse de, mâlâyâniyle vakit geçirir. Yâni ne dîne, ne de dünyâya faydası olmayan, boş işlerle uğraşır.”