Hindistan’ın büyük velîlerinden olan Rükneddîn Ebül Feth hazretleri, 1320 (H.720) yılında Mültan’da vefât etti.

Bu zât şöyle anlatıyor:

-Bir gün Emîr-ül müminîn Alî radıyallahü anh; “Ben hiç kimseye iyilik yapmadım” buyurdu.

Cemaat anlamadı.

Hattâ hayret edip;

“Yâ emîr-el-mü’minîn! Anlayamadık. İnsanlara, sizin gibi iyilik yapan, yardımda bulunan bir başkasını bilmiyoruz” dediler.

Ve îzâh beklediler.

Hazret-i Alî de;

“Allahü teâlâ Câsiye sûresi 15. âyetinde meâlen; (İyilik eden kendine, kötülük eden de kendine etmiş olur) buyurdu. Onun için ben bir iyilik yapmışsam kendim içindir, başkası için değil” buyurdu.

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Bir gün de bu zâta;

"Hocam! Allahü teâlânın, bir kulu sevdiğinin alâmeti nedir?" diye sordular.

Cevâbında;

"O kimse, hep hayırlı işlerle meşgul olur, insanlar ondan fayda görür" buyurdu.

Ve ekledi:

"Allahü teâlânın sevmediği kimse de, mâlâyâniyle vakit geçirir. Yâni ne dîne, ne de dünyâya faydası olmayan, boş işlerle uğraşır.”

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