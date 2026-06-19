Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve vera sâhibi olup, 411 (m. 1020) yılında vefât etmiştir.

Bu büyük zât, Enes bin Mâlik hazretlerinden naklen şöyle anlatıyor:

-Savaşa gidiyorduk.

Eshaptan biri geldi.

Ve Resûl-i ekrem’e;

“Yâ Resûlallah! Benim rengim siyah hem de fakîrim. Bu cenkte şehit olursam Cennete girer miyim?” diye sordu.

Efendimiz;

“Girersin” buyurdu.

Ve savaş başladı.

O kişi koşarak en ön safa geçti.

Düşmanla çarpışıp, şehit oldu!

Efendimiz, bu sahâbînin, yanına gelip ona hitâben;

“Allahü teâlâ yüzünü güzelleştirdi. Kokunu hoş yaptı, malını çoğalttı” buyurdu.

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Bir gün de bu zâta;

"İbâdetlerin en mühimi nedir efendim?" diye sordular.

Cevâbında;

"En mühim ibâdet; bütün ibâdetleri kendinde toplayan ve insanı Allahü teâlâya en çok yaklaştıran, namazdır" buyurdu.

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Bir gün de buyurdu ki:

“Namâzı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin şeyler yapmaktan korunmuş olur.”

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