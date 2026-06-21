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“Niçin ağlıyorsun yâ Âişe?"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve vera sâhibiydi.

411 (m. 1020) senesinde dünyadan ayrıldı.

Bu zât, Hazret-i Âişe vâlidemizden naklen şöyle anlatıyor:

-Bir gün, Cehennemi hâtırlayıp ağlamıştım!

Resûlullah gördü.

Ve yanıma gelip;

“Niçin ağlıyorsun yâ Âişe?" diye sordu.

Ben de;

“Cehennemi hâtırladım, onun için ağlıyorum. Acabâ kıyâmet günü ailelerinizi hâtırlar mısınız?” diye sordum.

Bana nazar etti.

Ve cevap verip;

“Yâ Âişe, üç yerde kimse kimseyi hâtırlayamaz. Mîzan’da sevâbının ağır veyâ hafif geldiği belli oluncaya kadar. Amel defterinin, sağdan mı, soldan mı, arkadan mı verileceğini öğreninceye kadar. Sırat köprüsünü geçerken kurtulup kurtulamayacağını öğreninceye kadar” buyurdu.

● ● ●

Bir gün bu zâta;

"Efendim, bir mübârek geceyi ihyâ etmek için, sabaha kadar ibâdet etmek gerekir mi?" diye sordular.

Cevâbında;

"Hayır, bir saat kadar ihyâ etmek, bütün geceyi ihyâ etmek olur" buyurdu

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