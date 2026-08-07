Hazreti Ali'nin kapısında nöbet tutanlar

Tâbiîn devrinde Medîne'de yetişen büyük âlimlerden Atâ bin Yesâr hazretleri, 84 yaşında iken 721 (H.102) târihinde İskenderiye’de vefât etti.

Yâlâ bin Mürre anlatıyor:

-Bu genç zât diyor ki:

Bir dostuma gittim.

Bir husûsu arz ettim.

Özet olarak;

“Alî kerremallahü vecheh, kâfirlerle şiddetli savaşıp onları kahreden bir kişidir. Kâfirler ona zarar verebilirler. Onun için evinin kapısında nöbet tutalım” dedim.

O da uygun gördü.

Ve nöbete başladık.

Alî Mürtezâ hazretleri dışarı çıkıp da bizi kapıda görünce;

“Burada ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

Biz de kendisine;

“Seni bekliyoruz ey müminlerin emîri! Zîrâ kâfirlerden sana zarar gelmesinden korkuyoruz” dedik.

Cevâben bize;

“Beni gök ehlinden mi, yoksa yer ehlinden mi korursunuz?” diye sordu.

Biz de Ona;

“Elbette yer ehlinden. Gök ehlinden nasıl koruyalım?” dedik.

Tebessüm etti.

Ve bize cevâben;

“Herkesin yanında iki koruyucu melek vardır. Eceli gelinceye kadar o kimseyi her şerden korurlar. Eceli gelince, onu kaderiyle baş başa bırakırlar” buyurdu.

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