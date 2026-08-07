Hazreti Ali'nin kapısında nöbet tutanlar

Tâbiîn devrinde Medîne'de yetişen büyük âlimlerden Atâ bin Yesâr hazretleri, 84 yaşında iken 721 (H.102) târihinde İskenderiye’de vefât etti.
Yâlâ bin Mürre anlatıyor:
-Bu genç zât diyor ki:
Bir dostuma gittim.
Bir husûsu arz ettim.
Özet olarak;
“Alî kerremallahü vecheh, kâfirlerle şiddetli savaşıp onları kahreden bir kişidir. Kâfirler ona zarar verebilirler. Onun için evinin kapısında nöbet tutalım” dedim.
O da uygun gördü.
Ve nöbete başladık.
Alî Mürtezâ hazretleri dışarı çıkıp da bizi kapıda görünce;
“Burada ne yapıyorsunuz?” diye sordu.
Biz de kendisine;
“Seni bekliyoruz ey müminlerin emîri! Zîrâ kâfirlerden sana zarar gelmesinden korkuyoruz” dedik.
Cevâben bize;
“Beni gök ehlinden mi, yoksa yer ehlinden mi korursunuz?” diye sordu.
Biz de Ona;
“Elbette yer ehlinden. Gök ehlinden nasıl koruyalım?” dedik.
Tebessüm etti.
Ve bize cevâben;
“Herkesin yanında iki koruyucu melek vardır. Eceli gelinceye kadar o kimseyi her şerden korurlar. Eceli gelince, onu kaderiyle baş başa bırakırlar” buyurdu.