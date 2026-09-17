Gül yaprağındaki yazı...

Mahlûklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın rûhu yaratıldı.
Allahü teâlâ Onun ismini Arş’a, Cennetlere ve yedi kat göklere yazdı.
Hindistan'da yetişen güzel bir gül vardır.
Onun yapraklarında;
“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” yazılıdır.
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Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında “Allah”, sol tarafında “Muhammed” yazılı görülmüştür.
Bunlara benzeyen vak’alar çoktur.
Meselâ; bir balığın kuyruğunun bir tarafında Kur’ân-ı kerîm harfleri ile “Şânullah” yazılı olduğu, diğer tarafında ise “Lâ ilâhe illallah” yazılı olduğu görülmüştür.
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Muhammed aleyhisselâmın ismini söylemekten başka vazîfesi olmayan melekler vardır.
Meleklerin Âdem aleyhisselâma karşı secde etmeleri emrolunması, alnında Muhammed aleyhisselâmın nûru bulunduğu için idi.
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Âdem aleyhisselâm zamânında namaz için okunan ezânda, Muhammed aleyhisselâmın ismi de söylenirdi.
Hak teâlâ bütün Peygamberlere;
“Muhammed aleyhisselâm sizin zamânınızda peygamber olursa, ona îmân etmelerini, ümmetlerinize de emrediniz!” diye bildirmiştir.