Gül yaprağındaki yazı...

Mahlûklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın rûhu yaratıldı.

Allahü teâlâ Onun ismini Arş’a, Cennetlere ve yedi kat göklere yazdı.

Hindistan'da yetişen güzel bir gül vardır.

Onun yapraklarında;

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” yazılıdır.

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Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında “Allah”, sol tarafında “Muhammed” yazılı görülmüştür.

Bunlara benzeyen vak’alar çoktur.

Meselâ; bir balığın kuyruğunun bir tarafında Kur’ân-ı kerîm harfleri ile “Şânullah” yazılı olduğu, diğer tarafında ise “Lâ ilâhe illallah” yazılı olduğu görülmüştür.

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Muhammed aleyhisselâmın ismini söylemekten başka vazîfesi olmayan melekler vardır.

Meleklerin Âdem aleyhisselâma karşı secde etmeleri emrolunması, alnında Muhammed aleyhisselâmın nûru bulunduğu için idi.

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Âdem aleyhisselâm zamânında namaz için okunan ezânda, Muhammed aleyhisselâmın ismi de söylenirdi.

Hak teâlâ bütün Peygamberlere;

“Muhammed aleyhisselâm sizin zamânınızda peygamber olursa, ona îmân etmelerini, ümmetlerinize de emrediniz!” diye bildirmiştir.

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