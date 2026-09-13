Allah indinde iyi kul kimdir?

Ömer bin Abdülazîz hazretleri, Emevî halîfelerindendir.

Hazret-i Ömer'in oğlunun torunudur kendisi.

Bir akşam misâfirleri vardı evinde.

Bir ara lâmbanın ışığı azaldı.

Misâfirlerden biri kalktı.

Ve lâmbaya bakıp;

“Yağı bitmiş efendim, izin verirseniz ben koyayım” dedi.

Ama o, kabûl etmedi.

Ve buyurdu ki:

“Ben hâllederim.”

Dediler ki:

“Hizmetçiyi çağıralım.”

Buyurdu ki:

“Hayır, yeni yattı. Bırakın uyusun.”

Böyle dedi ve kalktı.

Lâmbaya yağ koydu.

Ve ordakilere dönüp;

“Kardeşlerim! Bu işi yapmadan da Ömer'dim, yaptıktan sonra da Ömer'im, bir şeyim eksilmedi” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“Allah katında kulların iyisi, tevâzu gösterendir.”

● ● ●

Bir gün de hanımını çağırdı.

Gelince de sordu ki:

“Ey hâtun! Yanında bir dirhem kadar para var mı?”

Hanımı şaşırdı!

Ve arz etti ki:

“Senin gibi bir sultânda yoksa, bende nasıl olsun?”

Halîfe ona bakıp;

“Haklısın” dedi.

Ve buyurdu ki:

“Doğru söylüyorsun yâ Fâtıma. Ama şunu bil ki, böyle olması, Cehennemde, kızgın bir zinciri boğazımda taşımaktan iyidir.”

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