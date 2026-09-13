Allah indinde iyi kul kimdir?

Ömer bin Abdülazîz hazretleri, Emevî halîfelerindendir.
Hazret-i Ömer'in oğlunun torunudur kendisi.
Bir akşam misâfirleri vardı evinde.
Bir ara lâmbanın ışığı azaldı.
Misâfirlerden biri kalktı.
Ve lâmbaya bakıp;
“Yağı bitmiş efendim, izin verirseniz ben koyayım” dedi.
Ama o, kabûl etmedi.
Ve buyurdu ki:
“Ben hâllederim.”
Dediler ki:
“Hizmetçiyi çağıralım.”
Buyurdu ki:
“Hayır, yeni yattı. Bırakın uyusun.”
Böyle dedi ve kalktı.
Lâmbaya yağ koydu.
Ve ordakilere dönüp;
“Kardeşlerim! Bu işi yapmadan da Ömer'dim, yaptıktan sonra da Ömer'im, bir şeyim eksilmedi” buyurdu.
Ve ilâve etti:
“Allah katında kulların iyisi, tevâzu gösterendir.”
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Bir gün de hanımını çağırdı.
Gelince de sordu ki:
“Ey hâtun! Yanında bir dirhem kadar para var mı?”
Hanımı şaşırdı!
Ve arz etti ki:
“Senin gibi bir sultânda yoksa, bende nasıl olsun?”
Halîfe ona bakıp;
“Haklısın” dedi.
Ve buyurdu ki:
“Doğru söylüyorsun yâ Fâtıma. Ama şunu bil ki, böyle olması, Cehennemde, kızgın bir zinciri boğazımda taşımaktan iyidir.”