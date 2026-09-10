Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Seyyidlere hürmet böyle olur...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
Kaydet
a- | +A

İmâm-ı Şâfiî hazretleri, bir gün Bağdat Câmiinde talebeye ders veriyor, ikide bir kalkıp kalkıp oturuyordu.

Nihâyet ders bitti.

Huzûruna vardılar.

Ve ona sordular ki:

“Efendim, ders esnâsında tekrar tekrar kalkıp oturdunuz, hikmeti neydi?”

Büyük İmâm, onlara;

“Bir seyyid çocuk kapı önünde oynuyor ve oyun îcâbı sık sık kapı önünden geçiyordu. O çocuğun her geçişinde ayağa kalktım, sonra oturdum. Bir evlâd-ı Resûl ayaktayken oturmak uygun olmaz” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bir genç, elinde bir kese ile bu İmâma yaklaştı.

Ve ona arz etti ki:

“Efendim, filân kişinin size selâmları var. Bu altınları size gönderdi. Kabûl etmenizi ricâ ediyor.”

İmâm, elini sürmedi.

Ve ona buyurdu ki:

“Peki, şuraya bırak!”

O da keseyi bıraktı.

Ve geri döndü.

Az sonra orta yaşlı biri geldi.

Ve İmâma dedi ki:

“Efendim, ben fakîr biriyim. Bir de çocuğumuz oldu. Bebeğimizi sarmaya bir bez alamıyoruz. Allah için bize yardım edin.”

İmâm o kişiye döndü.

Ve o keseyi gösterip;

“Şu keseyi al. İçinde altın varmış. İhtiyâcını görürsün” buyurdu.

Adam, o keseyi aldı.

“Allah râzı olsun” dedi.

Ve sevinç içinde ayrıldı.

Hâlbuki İmâm-ı Şâfiî hazretleri, kendi de yokluk içinde yaşıyordu o aralar.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.