Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Kabîle reîsinin kızı...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Sâbit bin Kays “radıyallahü anh”, Ensâr-ı kirâmdandır.

Peygamber Efendimizin hatîbi olmakla şereflenmiştir.

Resûlullah Efendimiz, Müreysî Gazâsında alınan esîrleri Eshâbına paylaştırdı.

İçlerinde bir hanım vardı.

İsmi “Cüveyriyye” idi.

Kabîle reîsinin kızıydı.

Cüveyriyye, Hazret-i Sâbit bin Kays ile onun amca oğluna düştü.

Onlarla dokuz altın karşılığı, âzad olmak için anlaştılar...

Cüveyriyye'nin babası Dırar bin Hâris, kızının fidyesini ödemek üzere birkaç deve aldı.

Ve Medîne'ye geldi.

Ama iki tânesine kıyamadı.

Onları, bir yere sakladı.

Efendimiz bunu bildi.

Ve sordu ona:

"Falan yerde sakladığın o iki deve nerede?"

Dırar bin Sâbit şaşırdı!

Bu mûcizeyi gördü.

Ve derhâl îmân etti.

Kavminden çok kimsenin de îmân etmesine sebep oldu.

Resûl aleyhisselâm, Cüveyriyye'yi babasına teslîm etti.

Ancak, o da îmân etti.

Efendimiz buna sevindi.

Onu babasından istedi.

O da kabûl etti.

Hazret-i Cüveyriyye “radıyallahü anhâ”, böylece Peygamber Efendimizin zevceleri arasına girmekle şereflendi.

Diğer Eshâb-ı kirâm;

"Biz, Peygamberimizin mübârek hanımının akrabâsını esîr olarak kullanmaktan hayâ ederiz" dediler.

Ve hepsini serbest bıraktılar.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.