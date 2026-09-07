Bir gün Gavs-ül âzam Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, pek fazla susamıştı.

Ama içecek “su” yoktu...

Zîrâ çölün ortasındaydı.

Hak teâlâ ona bir “bulut” gönderdi...

O, buluttan bir “yağmur” boşandı.

Kana kana içip ferahladı...

O ara bir “ışık” belirdi.

Buluttan bir “ses” duydu...

Kendisine hitâb ediyordu.

Kulak verip dinledi.

O ses diyordu ki:

“Ey Abdülkâdir! Ben senin Rabbinim, Hâlıkınım. Bütün haram şeyleri, sana helâl kıldım.”

Ses böyle diyordu.

O bunu işittti.

Birden hiddetlendi!

Ve ona şöyle hitâb etti:

“Kezzebte yâ kezzâb!”

Yâni ona buyurdu ki:

“Ey yalancı, yalan söylüyorsun!”

Zîrâ o konuşan, şeytan idi.

Şeytana böyle cevap verdi.

Şeytan bu defa;

“Ey Abdülkâdir! Sana, benim vesvesem hiç tesîr etmedi. Hâlbuki ben bu yolla, nice tasavvuf ehlini aldatıp doğru yoldan çıkarmıştım” dedi.

Oğlu, merak etti bunu.

Ve babasına sordu ki:

“Babacığım, onun şeytan olduğunu nasıl bildin?”

Buyurdu ki: “Gâyet kolay.”

“Nasıl kolay babacığım?”

Gavs-ı âzam buyurdu ki:

“Evlâdım! O melun bana;

(Ey Abdülkâdir! Her günâhı ben sana helâl kıldım) dedi.

Hâlbuki bu dînin sâhibi olan Resûlullah Efendimiz bile, her haramdan kaçmıştı. Allahü teâlâ, günahları ona bile helâl kılmazken, bana helâl kılar mı? İşte bundan anladım.”

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