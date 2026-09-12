Dünyâsı da âhireti de mâmur kız...

Ömer bin Abdülazîz hazretleri, Emevî halîfelerindendir.

Hazret-i Ömer'in oğlunun torunudur kendisi.

Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), âdeti üzere bir gece şehri dolaşıyordu.

Bir evin önünden geçiyordu ki, içerden bir konuşmalar duydu. Anne kız, konuşuyorlardı:

Annesi diyordu ki:

“Kızım, süte biraz su kat!”

“Hayır anne, katmayalım.”

“Hiç olmazsa bir ölçek.”

“Anneciğim! Bunun azı da haramdır. Hem halîfe; (Sütlere su katmayın) demiyor mu?”

“Kızım, bu gece vakti halîfe bizi nereden görecek?”

“O görmese de Allah görüyor anneciğim.”

Hazret-i Ömer, duydu bütün bu konuşmaları.

Oradan doğruca eve gitti.

Ve oğluna dedi ki:

“Sana bir kız buldum, ne dersin?”

“Siz bilirsiniz babacığım.”

Ertesi sabah, doğruca o eve gidip, çaldı kapıyı...

Kadın, eşikte Halîfe’yi görünce korktu!

“Buyurun efendim” dedi.

Hazret-i Ömer içeri girdi.

Ve o kadına buyurdu ki:

“Ey hâtun! Dün gece kızınla olan konuşmalarınızı duydum. Kızının konuşmaları çok hoşuma gitti. Allah’ın emriyle kızını oğluma istemeye geldim.”

Kadın, sevinçle;

“Hayhay” dedi.

Ve o kız, Halîfe’nin gelini oldu.

İhlâsı sebebiyle, dünyâsı da mâmur oldu, âhireti de.

İşte Ömer bin Abdülazîz hazretleri, bu mübârek hanımın torunudur.

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