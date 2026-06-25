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“İnsanın en büyük düşmanı, nefsidir"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Evliyânın büyüklerinden olan Abdurrahman es-Sekkaf hazretleri, 1517 (h.923)‘de Yemen’de vefât etti.

Bu büyük zât, bir defâ, bir yolculuğa çıkacaktı.

O ara hanımı hâmileydi.

Yanına çağırdı.

Ve bir bez verip;

"Ben yoldayken belki bir oğlumuz doğabilir. Aynı gün vefât edebilir. Eğer öyle olursa, bu bezi ona kefen yaparsınız" buyurdu.

Sonra vedâlaştı...

Ve yola çıktı...

Hakîkaten o yolculuktayken, bir erkek çocuğu oldu ve aynı gün vefât etti... Bıraktığı bezi çocuğa kefen yaptılar...

● ● ●

Bir gün sevdiklerine;

“İnsanın en büyük düşmanı, kendi nefsidir. Dînin her bir emrinde bu nefsi kırmak vardır ve nefis kırılırsa, bu hâl, o kul için hayırlı olur” buyurdu.

Dinleyenler;

“Nefsi nasıl kıralım efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“İstişâre edin, zîrâ nefis, istişâre etmek istemez. ‘Ben de biliyorum’ der. Yolda bir mümine rastlarsanız, önce siz selâm verin. Müsâfaha ederken önce siz uzatın elinizi... Kırıldığınız kimseden önce siz özür dileyin... Öfkelenmeyin, çok çalışın, tembel olmayın ki, bunlar da nefsi kırar” buyurdu.

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