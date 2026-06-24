"O zatı niçin çok seviyorlar?"

Hindistan’ın büyük velîlerinden olan Rükneddîn Ebül Feth hazretleri, 1320 (H.720) yılında Mültan’da vefât etti.
Bir âlim şöyle anlatıyor:
-Bir cumâ günü, çok sayıda kimsenin, Şeyh Rükneddîn hazretlerini ziyâret edip, elini öpmek için toplandıklarını gördüm.
Çok hayret ettim!
Merak da ettim.
Kendi kendime;
“Acabâ Şeyh hazretleri sihirbaz mıdır ki, böyle çok seveni var. Ben de âlimim, ama bana kimse gelmiyor” dedim.
Ve dergâhına gittim.
Huzûruna girdim.
Ve selâm verip;
“Eli, ağzı yıkamanın hikmeti nedir?” diye sordum.
Maksadım, imtihan etmekti.
Ne kadar ilmi var?
Onu anlayacaktım.
O gece yattım.
Bir rüyâ gördüm.
Rüyâmda Hazret-i Şeyh, bana bir miktar tatlı verdi. Onu elimle alıp yedim, elimi de yıkamadım. Sabaha kadar onun tadını damağımda hissettim.
Sabah uyandım.
Şeyhe vardım.
Beni görünce;
“Tatlıyı yedin, elini yıkamadın” buyurdu.
Mahcûbiyetimden terledim.
Hemen elini öpüp, özür diledim kendisinden...