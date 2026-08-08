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Ölüm acısını duymayanlar!..

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Tâbiîn devrinde Medîne'de yetişen büyük âlimlerden Atâ bin Yesâr hazretleri, 84 yaşında iken 721 (H.102) târihinde İskenderiye’de vefât etti.

Bir gün sohbetinde;

"Müminin ölümü, büyük saadettir. Çünkü ölümle Rabbine kavuşacak" buyurdu.

Ve şunu anlattı:

Kulun eceli gelir.

Son nefesleridir.

O anda kendisine Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) gösterilir.

Ve kendisine;

Bunu tanıyor musun?" diye sorulur.

Mümin bakar.

“Tanıyorum” der.

Onu görmenin lezzetiyle ölüm acısını hiç duymaz.

Öldüğünü anlayamaz.

Ama eğer kâfir ise;

“Tanımıyorum” der.

Ve rûhu çok zor çıkar.

Sonsuz felakete düşer...

● ● ●

Bir gün bu zâta;

“Fakîrlik nedir efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“Fakîrlik, herkesten ümîdini kesmek ve her ihtiyâcını Rabbinden istemektir” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“Yâni bir Müslüman ne kadar sıkıntıda olsa, yine de hiçbir işini âciz kullara arz etmemelidir.”

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