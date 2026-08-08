Ölüm acısını duymayanlar!..

Tâbiîn devrinde Medîne'de yetişen büyük âlimlerden Atâ bin Yesâr hazretleri, 84 yaşında iken 721 (H.102) târihinde İskenderiye’de vefât etti.
Bir gün sohbetinde;
"Müminin ölümü, büyük saadettir. Çünkü ölümle Rabbine kavuşacak" buyurdu.
Ve şunu anlattı:
Kulun eceli gelir.
Son nefesleridir.
O anda kendisine Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) gösterilir.
Ve kendisine;
“Bunu tanıyor musun?" diye sorulur.
Mümin bakar.
“Tanıyorum” der.
Onu görmenin lezzetiyle ölüm acısını hiç duymaz.
Öldüğünü anlayamaz.
Ama eğer kâfir ise;
“Tanımıyorum” der.
Ve rûhu çok zor çıkar.
Sonsuz felakete düşer...
● ● ●
Bir gün bu zâta;
“Fakîrlik nedir efendim?” diye sordular.
Cevâbında;
“Fakîrlik, herkesten ümîdini kesmek ve her ihtiyâcını Rabbinden istemektir” buyurdu.
Ve ilâve etti:
“Yâni bir Müslüman ne kadar sıkıntıda olsa, yine de hiçbir işini âciz kullara arz etmemelidir.”