Kırılma noktası 3 Temmuz!

Petrol fiyatları üzerindeki savaş priminin tamamen silindiği bir hafta geride kalırken, buna rağmen Borsa İstanbul’da satış baskısı dikkat çekti. BİST 100 endeksi geçen hafta %-3,13 geriledi ve cuma günü 14.272 puandan kapanış yaptı. Endeks hafta içerisinde 14.871’e kadar yükselse de kazanımlarını koruyamadı.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesinin ve FED’den faiz artışı beklentilerinin gittikçe artmasının, risk iştahını düşürdüğü ve genel anlamda hisse senedi piyasalarını baskı altına aldığı görülüyor.

BİST 100 endeksi için 50 günlük ortalamanın bulunduğu 14.280 seviyesi önemli... Bu seviye üzerinde ilk direnç 14.850 ve aşağıda ilk destek 13.600’de kendini gösteriyor.

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Bu hafta piyasalarda 2026’nın ilk yarısı da tamamlanıyor. Borsa endeksi 26 Haziran kapanışı itibarıyla bu yıl %26,75 prime ulaştı. Böylece borsa; altın, döviz, mevduat gibi alternatifleri de geride bıraktı. Haftanın en önemli gündem maddesi ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran TÜFE verisi olacak. Savaşın başlarında enflasyona yüksek katkı yapan gıda ve enerji kalemlerinde son dönemde gerçekleşen fiyat düşüşlerinin, bu sefer TÜFE’yi aşağı çekmesi bekleniyor. Haziranda aylık enflasyonun yüzde 1’in de altında kalabileceği öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi;

-Enflasyonda düşüş eğiliminin hız kazandığını gösterebilir.

-Muhtemel bir faiz indirimi için TCMB’nin elini güçlendirebilir.

-Borsa da bu senaryoda yukarı tepki verebilir.

Hâlihazırda piyasa fonlaması koridorun üst bandı olan %40’tan devam ediyor. Merkez Bankasının indirime gitmesi hâlinde ise ilk etapta politika faizine (%37) geçiş gerçekleşebilir. Bu pencereden bakıldığında temmuz enflasyonu piyasada bir kırılma noktası olabilir.

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