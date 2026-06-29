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"Şu sinekleri kov da gitsinler!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerinden Abdülkâdir Deştûtî hazretleri, 931 (m. 1524) senesinde vefât etti.

Bâb-üşşa’riyyenin dış kısmında defnolundu.

İnsanlar arasında olduğu gibi, devlet adamları ve sultânlar arasında da itibâr sâhibiydi...

Meselâ Memlûk Sultânı Sultân Kayıtbay bu zâtı severdi.

Hem çok severdi, hem de sayardı.

Abdülkâdir Deştûtî, bir gün Sultân Kayıtbay’la otururken elbisesine sinekler kondu.

Şaka yollu Sultân'a;

“Şu sineklere söyle de üzerimden gitsinler" buyurdu.

Kayıtbay şaşırdı!

Ve cevap olarak;

"Efendim, sinekler sözümden ne anlar" dedi.

Bunun üzerine;

“Sen nasıl Sultânsın ki, sineklere bile sözün geçmiyor?" buyurdu.

Yâni ona;

"Sineklerin bile itâat etmediği bir Sultânlığa Sultânlık denir mi?" demek istedi.

Sonra ayağa kalktı.

Pencereyi gösterip;

"Ey sinekler! Haydi terk edin burayı" buyurdu.

Sinekler, emri dinlediler.

O anda odayı terk ettiler.

Sultân bunu gördü.

Ve kendi kendine;

"İşte asıl Sultân, bu zâtlardır. Onları tanıyan bir çöpçü, tanımayan sultânlardan kat kat kıymetlidir" dedi.

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