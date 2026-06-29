İsrail devleti ve İran’daki bazı mollalar barış istemiyor

ABD ile İran arasında anlaşma sağlandı. Mutabakat zaptında bir görüş birliğine varıldı. Anlaşma maddelerinden biri Hürmüz Boğazı’nın açılacak olması, diğeri de Lübnan’da İsrail’in saldırganlığının bitmesiydi...

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere İHA saldırısı düzenlemesi üzerine iki ülke arasındaki ateşkes bozuldu. ABD, İHA saldırısı sonrası İran'da birçok bölgeyi vurdu. İran devlet televizyonu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyururken İran da Kuveyt'te bulunan ABD üslerini vurdu...

Barışla beraber petrol fiyatları düşecek, dünya ticareti normale dönecek ve enflasyon tüm dünyada inişe geçecekti. Önce İsrail Lübnan’da barışa karşı çıktı ve saldırganlığını artırdı. ABD’yi dinlemedi. ABD sert çıktı ama oralı olmadılar. Üstelik İsrail, İran’a saldırıların da devam etmesini istiyordu...

Öte yandan İran da Hürmüz’de problem çıkardı. İran derken kastım Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ya da böyle ılımlı isimler değil. Peki kim? Bazı mollalar... Malum ABD yıllardır İran’a ambargo uyguluyor. Böylece kayıt dışı ekonomi oluşuyor. Bu kayıt dışı ekonomiden de en çok İran’daki mollalar kârlı çıkıyor. Onlar da maddi kazançları gidecek diye barış istemiyor. Tabii barış olunca Batı karşıtlığı bitecek. İran ekonomisini açsa ülke rahatlayacak. Böylece Batı ve ABD karşıtlığı karşılık bulmayacak...

İran halkı onurlu bir halk. Tamamen barıştan yana ama kendilerine saldıran ABD-İsrail haydutluğuna karşı tek sesler.

İsrail devleti tüm unsurlarıyla barıştan yana değil. Üstelik İsrail halkı Gazze’deki katliama ve İran’a haksız saldırıları büyük oranda onaylıyor. İsrail halkı özellikle Gazze’de yapılan soykırımı destekliyor. Bu nasıl halk anlamak mümkün değil. İran bazı mollalara rağmen barıştan yana. Orta Doğu’da sorun İsrail devleti. İsrail meselesi çözülmeden barış gelmez. Bunu herkes bilmeli.

İran’ın eleştirilecek bir diğer yanı da Müslüman ülkelere saldırması. İran, DMO Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetlerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD Beşinci Filosu dahil toplam 8 önemli ABD askerî tesisini vurdu.

Hâlbuki tüm enerjisini İsrail’e ayırsa daha iyi olur ama öyle davranmıyor. İran Devrim Muhafızları şöyle bir açıklama yaptı:

“Düşman hilekârdır ve onlara güvenmiyoruz. Müzakereler sırasında bile her aşamada harekete geçebilirler. Düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde cevabımız eskisinden daha güçlü olacaktır.” Bu da yanlış bir açıklama.

Dün Lübnan resmî ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı. İsrail'e ait İnsansız Hava Araçları da öğleden sonra Yukarı Nebatiye'deki Menzele Mahallesi ile belde meydanına 4 saldırı düzenledi. İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dâhil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

İşte İsrail ve İran’daki bazı mollalar; sorun bunlar... Elbette ABD-İsrail haydutluk yapıyor ve egemen bir ülkeye saldırıyor. Ancak mollalar da barışa evet demeli. İsrail öyle veya böyle er ya da geç belasını bulacak!..

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