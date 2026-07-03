İslâm'a hizmetle geçen bir ömür...

Hanbelî mezhebinin imâmı olan Ahmed bin Hanbel hazretleri, aslen Basralıdır.

164 (m. 780) yılında, Bağdâd’da doğdu.

241 (m. 855) senesinde Bağdâd’da vefât etti.

Bu zât ne zaman, nerede konuşsaydı, ilim ve hikmet kokuları yayılırdı etrâfa.

Nihâyet vefât etti...

O gün yakından ve uzaktan öyle çok kalabalık toplandı ki, cenâzesini evinden sabah aldılar, akşam geç vakitte ancak varabildiler kabristana.

Kendisini rüyâda görüp;

“Allahü teâlâ size ne muâmele etti efendim?” dediler.

Cevâbında;

“Kıyâmete kadar bana muhabbet besleyen kimseleri Allahü teâlâ affetti” buyurdu.

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Ahmed bin Hanbel hazretleri, İslâm âlimlerinin en büyüklerindendir...

Hanbelî mezhebinin reîsidir.

Bir ömrünü İslâmiyeti öğrenmek ve öğretmekle geçirdi.

Oğlu Abdullah anlatıyor:

“Babam, yatsıyı kılardı.

Sonra biraz dinlenirdi.

Sonra kalkıp sabaha kadar ibâdet ederdi.

Âhiret işlerine ehemmiyet verir, dünyâ malına kıymet vermezdi.

Herkese kolaylık gösterirdi.

Kimseyi incitmezdi.

Ekmeğine, sirkeyi katık edip yerdi.

Hızlı adımlarla yürürdü... Yaptığı beş haccından üçünü yaya olarak yapmıştı.”

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