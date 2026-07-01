Hanbelî mezhebinin imâmı olan Ahmed bin Hanbel hazretleri, aslen Basralıdır.

241 (m. 855) yılında, Bağdâd’da vefât etti.

Talebe iken bir grup kimseyle bir su kenarında bulunuyordu.

Onlar, soyunup suya girdiler.

Ama o, girmedi.

Zîrâ bir hadîste;

"Kim Allah'a ve âhiret gününe îmân ediyorsa, hamama, avret yerlerini örtmeden girmesin" buyurulmuştu.

O gece yattı.

Ve rüyâ gördü.

Bir zât kendisine;

"Ey Ahmed! Sana müjdeler olsun. Resûlullah’ın sünnetine uyduğun için Allahü teâlâ seni İmâm kıldı. İnsanlar sana tâbi olurlar" dedi.

Sordu ki:

"Siz kimsiniz?"

O da cevâben;

"Cebrâil'im" dedi.

● ● ●

Bu büyük zât, ilim öğrenmek için pek çok İslâm beldesini dolaştı ve bu uğurda pek çok meşakkate katlandı.

Kitap çantalarını sırtında taşırdı.

Bir kişi, onun bu gayretini gördü.

Hayran oldu.

Ve kendisine;

"Bir Kûfe'ye gidiyorsun, bir Basra'ya. Peki böyle diyâr diyâr dolaşmaya daha ne kadar devâm edeceksin?" diye sordu.

Büyük İmâm;

"Hokka ve kalemle, inşallah mezara kadar" diye cevap verdi.

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