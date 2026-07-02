Hanbelî mezhebinin imâmı olan Ahmed bin Hanbel hazretleri, aslen Basralıdır.

164 (m. 780) yılında, Bağdâd’da doğdu.

241 (m. 855) senesinde, aynı yerde vefât etti.

Bu zât, bir cemaatle oturuyordu.

Bir kimse gelip;

"Ahmed bin Hanbel kimdir?" diye sordu.

Kendisi cevâben;

"Benim" buyurdu.

O vakit sevindi...

Ve ona arz etti ki:

“Bu cumâ gecesi, rüyâda biri bana; (Ben Hızır'ım. Ahmed bin Hanbel'i bul. Ona selâmımı söyle ve gökteki meleklerin ondan râzı olduğunu bildir) dedi.”

● ● ●

Hanbelî mezhebinin kurucusu olan Ahmed bin Hanbel hazretleri, Bişr-i Hafî hazretlerini çok severdi.

Sohbetini dinlerdi.

Ve haz duyardı.

Talebeleri bu hâli görür ve çok merak ederlerdi.

Nihâyet bir tânesi;

“Efendim, siz tefsîr, hadîs ve fıkıhta büyük âlimsiniz. Buna rağmen Bişr-i Hafî hazretlerinin sohbetini dinlersiniz, merak ettik, hikmeti ne acabâ?” diye sordu.

O talebeye baktı.

Ve ona cevâben;

“Evet, zâhirî ilimlerde dediğiniz gibidir. Ama kalp ilmini o benden iyi bilir. Sohbetlerinden istifâde ediyorum” buyurdu.

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