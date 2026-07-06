"Kendine nasîhatçi ol!.."

Hanbelî mezhebinin imâmı olan Ahmed bin Hanbel hazretleri, aslen Basralıdır.

Bir gencin felçli bir annesi vardı.

Bir gün oğluna;

"Evlâdım! İmâm-ı Ahmed'e git, sıhhate kavuşmam için duâ etmesini söyle" dedi.

Genç, İmâm-ı Ahmed'in kapısına gidip seslendi.

İçeriden bir ses;

"Kimsin?" dedi.

"Efendim, hasta bir annem var, sizden duâ istiyor" dedi.

İmâm kalktı.

Abdest aldı.

Ve namâza durdu...

İmâmın hizmetçisi, o gence;

“Geri dön, İmâm duâ ediyor" dedi.

Genç geri döndüğünde, annesi kapıda karşıladı.

Zîrâ o büyük zâtın duâsı ve Allahü teâlânın izniyle tam sıhhate kavuşmuştu.

● ● ●

Bu büyük zât, birine

yazdığı mektûbunda;

"Ey kardeşim! Kendine nasîhat eden, yine kendin ol. Bir kusûrun olduğu vakit, gayrinin uyarmalarını bekleme" diye yazdı.

Uykudan uyandığında, abdest alması gecikecekse, teyemmüm ederdi.

Sordular ki:

"Az bir zamânı için teyemmüm etmenizin sebebi nedir?"

Cevâbında;

"Abdestsiz ölmekten korkuyorum! Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil" buyurdu.

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