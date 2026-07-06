Rusya’nın Batı’ya açılan medeniyet kapısı…

6 milyona yakın nüfuslu kültür, sanat, tarih şehri…

Yenilikçi adımlar atarak Gelenekleri yıkan…

Bu yüzden de deli ünvanı alan…

Çar 1. Petro’nun kurduğu Saint Petersburg’dayız.

AJET’in Ankara’dan yaptığı ilk sefer dolayısıyla…

Buradan izlenimler aktarmaya çalışacağım.

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

18. yüzyılda kurulan Petersburg şehir olarak planlanmış.

Köyken şehirleşen başkent olan Moskova’nın aksine…

Deli Petro’dan sonra gelen Çarlar da Kraliçeler de…

Şehri güzelleştirmek için âdeta birbirleriyle yarışmış.

Yazlık, kışlık ihtişamlı saraylar yaparak…

Almanya, Fransa gibi ülkelerden gelen mimarlarla…

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

Şehir öyle inşa edilmiş ki:

Görkemli yapılar hâlâ göz kamaştırıyor.

Baltık denizine bağlı 42 adadan oluşan şehrin,

Helsinki’ye bakan Finlandiya Körfezi'nin uçunda…

Yeşile çalan mavi manzara ruhumuza işledi.

Aşırı yağmur altında olduğumuzu bile unuttuk.

Sırılsıklam ıslanmamıza rağmen…

Gezilecek, görülecek o kadar yer var ki…

Neva Nehri'nin ikiye böldüğü şehirde…

Yeşille kaplı Petersburg gündüz çok sakin…

Ama akşamları kalabalık bir şehre dönüşüyor.

Beyaz gecelerin hâkim olduğu bu dönemde…

Âdeta gece ile gündüz bütünleşiyor…

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

Yılın büyük bir bölümünde soğuk ve yağmurlu bir hava…

Yerini büyülü bir atmosfere bırakıyor.

Aydınlığın 24 saatlik huzurunu yaşıyorsunuz.

***

Hermitage Müzesi'nden de bahsedelim biraz…

UNESCO Dünya Listesinde yer alan bu müzede:

3 milyondan fazla eser sergileniyor.

Sarayın görkemli yaşantısından,

Savaş kazanan komutanların portrelerine,

Kral ve Kraliçelerin tahtlarına,

Dinî figürlerden, Çin’den gelen hediyelere kadar…

Tek tek incelemeye günler aylar bile yetmez…

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

***

Petersburg ünlü Rus yazarların da memleketi.

Puşkin ve Gogol’un eserlerine hayat vermiş.

Dostoyevski’nin romanlarına ilham olmuş.

Bu arada Dostoyeski’nin yaşadığı evi de gördük.

4 saat süren yorucu yolculuğunuzu da unuttuk.

Duyduğumuz heyecandan… Aklımıza ilk gelen ise…

“Tembellik bütün kötülüklerin anasıdır” sözü oldu.

Yeraltından Notlar eserinde geçen…

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

***

Ankara’dan başka ülkelere seferlere başlayan AJET…

Henüz doluluk oranında belli bir seviyeye gelemedi.

Özellikle de Avrupa’ya uçuşlar açısından…

Çok firma ve çok rekabet var.

Asya seferleri şimdilik kurtarıyor.

Zira zararlar sonunda iptal getirebilir.

Yeri gelmişken belirtelim: AJET misyon edinmiş…

Her zaman önemli bir merkez olarak gördüğü için…

Başkent Ankara’yı, Dünya Başkentlerine bağlamayı…

Ticari anlamda sürdürülebilir hatları devam ettirecek.

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

Tekrar Petersburg’a dönelim...

İlk sefer olması nedeniyle panel yapıldı.

Pulkovo Havalimanı Genel Müdür yardımcısı…

Asiyat Khalvashi'nin yönettiği panelin ana konusu da

İki şehre daha fazla turist akımı sağlanmasıydı.

Başkonsolosumuz Başar Başol önerilerini anlattı.

Petersburg güvenli bir şehir asayiş bakımından…

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

Lakin turist çekmek için de engelleri kaldırmak lazım:

Bürokrasinin kolaylaştırılması,

İnternet sisteminin yetersizliğin giderilmesi

Kredi kartlarının kullanımının sağlanması,

Döviz bozdurma işlemlerinin basitleştirilmesi…

Elzem en önemli konular arasında…

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

***

Notlarımızı bir Rus kanalında yapılan şovla tamamlayalım.

Bir sandalyede Tump oturuyor, diğerinde de Putin…

Ortada 2 sandalye var ama boş…

Bu sandalyelere kim oturacak diye sorulunca…

Sunucu cevap veriyor:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan oturacak…

Bir o sandalyeye bir bu sandalyeye geçecek…

Diplomatik gücüyle uzlaşı sağlayacak.

Erdoğan’ın diplomatik liderliğine atıfta bulunuluyor.

Bizi şehri gezdirerek rehberlik eden…

Eray Akçay’a ve konuksever AJET ekibine teşekkürler...

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

Tarih kültür sanat kokan beyaz geceler

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