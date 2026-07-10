Hindistan‘ın büyük velîlerinden Ahmed Kihtû hazretleri, Delhi’de doğdu.

1445 (H. 849) senesinde vefât etti.

Bu zât şöyle anlatır:

Bu fakîr, Mekke'ye gidip hac yaptıktan sonra Medîne'yi ziyârete gittim. Yanımda iki de arkadaşım vardı.

Resûlullah’ın mescidine geldik.

Ziyâret eyledik.

Arkadaşlarım;

“Bir şeyler yiyelim” dediler.

Ben, onlara;

“Biz Resûlullah’ın misâfiriyiz, Onun için yemek düşünmeyin” dedim.

Onlar beni dinlemediler.

Yine yemek yiyip geldiler.

Yatsı namâzını kıldık.

Sonra onlar yattılar.

Ben duâ ediyordum.

Âniden bir şahıs geldi.

Ve yüksek sesle;

“Resûlullah’ın misâfiri kimdir?” diye seslendi.

Ben, “bu kişi başkasıdır” diye ilgilenmedim.

Kimse cevap vermedi...

Ben o şahsın yanına gittim.

Elinde tabak vardı.

Bana ilgiyle bakıp;

“Beni, Resûlullah Efendimiz buraya gönderdi, eteğini aç” dedi.

Ben de açtım.

Hurma dolu tabağı eteğime boşalttı.

Onlardan yedim.

Ama lezzetini anlatmaktan âcizim.

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