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Timur Hân'ın duasını aldığı zat...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Hindistan'ın büyük velîlerinden Ahmed Kihtû hazretleri, Delhi’de doğdu.

1445 (H. 849) senesinde vefât etti.

Timur Hân'ın Hindistan seferi esnâsında Delhi'deydi.

Delhi işgal edilmeden on beş gün önce, Allah’ın izniyle haber verdi.

Sevenleri, onun tavsiyesi üzerine şehri terk edip başka yerlere gittiler.

Ahmed Kihtû kaldı.

Gidenlerle gitmedi.

"Biz halka tâbiyiz" buyurup, diğer insanlarla berâber Delhi'de kaldı.

Timur Hân'ın askerleri şehri işgal edip, çok kimseyi esîr ettiler. Esîrler arasında Ahmed Kihtû hazretleri de vardı.

Hücreye koydular.

Kapısını kilitlediler.

Ama ona gâipten her gün sıcak ekmek gelirdi.

Askerler bu hâle vâkıf oldu.

Timur Hân'ı haberdar ettiler.

O da kendisini ziyâret etti.

Ve serbest bıraktı.

Çok hürmet edip duâsına mazhar oldu...

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

"İnsan; kulluk vazîfelerini yapmak için ve hep Hak teâlâ ile olmak için yaratıldı" buyurdu.

Sordular ki:

"Buna nasıl kavuşulur?"

Cevâben;

"Bu nîmet, gelmişlerin ve geleceklerin Efendisine tam uymakla ele geçer" buyurdu.

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