NATO 1.0’ın tehdit tanımına, 3.0’ın araç setiyle dönüş

Dün Ankara’da imzalanan zirve bildirgesini okuyunca insanın aklına gelen ilk şey; NATO’nun modernleşme ve 3.0 diye sunduğu anlatının, aslında en eski ve en sert gerçekliğe bir dönüş olduğu...

İttifak, 1.0’ın o klasik varoluşsal tehdit tanımlarına geri döndü ama bunu yaparken bu kez o meşhur 3.0’ın baş döndürücü araç setini kullanıyor. 1990’ların kriz yönetimi ve demokratik genişleme üzerine kurulu o yumuşak dili, Beştepe’de yerini tamamen gerçekçi, savunma odaklı ve çok sert bir doktrine bıraktı.

Bildirge; yapay zekâ, transatlantik savaş bulutu uzay ve siber varlıklar gibi 3.0 teknolojilerini konuşurken, aslında 1.0’ın o klasik savunma reflekslerini tahkim ediyor. Bu ironi, bildirgenin en çok yazılmayan ama en çok bağıran gerçeği niteliğinde. İttifak, 1.0’ın korkusunu 3.0’ın teçhizatı ile yönetmeye çalışıyor. Rusya’nın uzun vadeli tehdidi karşısında, artık "yapacağız" değil "yaptık" diyen, muhasebe kalemlerine dönüşmüş, rakamlarla konuşan bir kararlılık var.

2026 için 70 milyar avro ve 2027 taahhüdü, aslında Washington’ın yükü paylaşma hayalinin Avrupa başkentlerinde ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Ancak bu taahhüt kolektif değil, egemen bir yükümlülük. Bildirge, otuz iki ayrı sesin aynı anda konuştuğu, parçalı ama kendi içinde hizalanmış bir ittifak fotoğrafı sunuyor.

Masadaki yeni kimya:

Cumhurbaşkanı ve Trump Hattı

Zirvenin en çok merak edilen ve Ankara’nın oyun kurucu kapasitesini belirleyen unsuru, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında kurulan o doğrudan ve güçlü iletişim hattıydı. Trump’ın işlemci diplomasisi ile Sayın Cumhurbaşkanı’nın stratejik sabrı arasındaki denge, NATO masasında otuz iki sesli koroyu susturan yeni bir frekans oluşturdu.

Bu, sadece nezaket içerikli bir görüşme değil; iki liderin de birbirinin masadaki ağırlığını tanıdığı, diplomatik bürokrasiyi baypas eden, sonuç odaklı bir hattın ilanı. Trump’ın kurumlar üstü yaklaşımı, Türkiye’nin merkezî konumuyla birleştiğinde, ittifakın Washington merkezli tek kutuplu dünyasından, Ankara’nın ağırlık merkezinde olduğu çok kutuplu ama dengeli bir yapıya geçişi hızlandırıyor.

"Terörsüz Türkiye" ve oyun kuruculuk

Bu denklemin merkezinde, ittifakın istikbalini tayin eden en kritik aktör olarak Türkiye duruyor. Bildirgede Çin’in adı bile geçmiyor, Hint-Pasifik’e dair tek bir iddia yok; bu metin tamamen Türkiye’nin de içinde olduğu o sıcak coğrafyaya kilitlenmiş durumda. Türkiye, bildirgenin satır aralarına gizlenmiş nezaket ifadelerini değil, o satırların yazıldığı masada kendi şartlarıyla oturma ve o masanın gündemini belirleme hakkını kazandı.

Bugün "Terörsüz Türkiye" doktrini, sadece sınır ötesi bir güvenlik operasyonu değil, bu jeopolitik vizyonun sahada ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Terörsüz Türkiye, bir devletin kendi geleceği üzerindeki mutlak egemenliğinin ilanıdır.

İHA’larımız, SİHA’larımız, yerli savunma sanayi kapasitemiz, sadece teknolojik bir üstünlük değil; arkasında sarsılmaz bir devlet aklı bulunan bir iradenin, terörü bu coğrafyadan silme azmidir.

Ankara, masada verilen rolü oynamadığını, aksine sahayı ve kuralları kendisinin yazdığını tescilledi. Batı’nın bize biçtiği sınır bekçiliği rolü, artık bizzat o sınırın ötesini yöneten, Washington ile doğrudan pazarlık yapabilen stratejik oyun kuruculuk vasfıyla yer değiştirmiştir.

Bildirgenin sessizliği ve stratejik özerklik

Bildirgenin sessizliği, en az cümleleri kadar konuşuyor. F-35, CAATSA veya motor projeleri gibi teknik başlıkların metne girmemesi, Türkiye’nin bu dosyaları ittifakın genel gündemine hapsetmeyi reddetmesinin bir sonucudur.

Ankara için bu konular artık birer beklenti değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki stratejik özerkliğini tahkim eden süreçlerdir.

Türkiye, bugün kendi İHA/SİHA teknolojisinden KAAN projesine kadar uzanan millî savunma zinciriyle, sadece bir uçak tedarikine bağımlı bir müşteri konumundan çıkmıştır. Dolayısıyla bu konular, Türkiye için bir zaaf değil, masada yürütülen çok katmanlı bir teknoloji ve egemenlik diplomasi oyununun sadece küçük bir parçasıdır.

Türkiye, seçeneklerini çeşitlendirmiş ve kendi savunma mimarisini, ittifakın teknik kısıtlamalarından bağımsız bir zemin üzerine inşa etmiştir. Ankara’nın bu konulardaki duruşu, ne alacağından ziyade kendi teknolojisini nasıl ve kiminle entegre edeceği üzerine kurulu, proaktif ve öz güvenli bir tavırdır. Türkiye, masadaki ağırlığını teknik dosyalar üzerinden değil, bölgesel istikrarı sağlayan o vazgeçilmez merkez ülke konumu üzerinden tanımlamaktadır.

Netice itibarıyla NATO, kendini yenilediğini sanarken, aslında en sert görevine geri döndüğünü itiraf ediyor.

Ancak bu kez, bu görevi yerine getirecek güç tek merkezde değil; otuz iki başkente dağılmış bir sorumluluk ağında.

Türkiye ise bu ağın, hem askerî hem de jeopolitik açıdan en dirençli ve vazgeçilmez düğüm noktasıdır. 1.0’ın tehdidine, 3.0’ın araçlarıyla cevap vermeye çalışan bu yapı içinde Türkiye, artık sadece bir kanat ülkesi değil; masanın en belirleyici, en özgün ve en köklü aktörüdür.

Bundan sonraki krizler, sadece ittifakın değil, Türkiye’nin merkezinde olduğu bir yeni güvenlik mimarisinin test alanı olacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında kurulan o doğrudan ve güçlü iletişim, Türkiye’nin önümüzdeki on yıla dair yeni nizam vizyonunun en büyük teminatıdır.

Artık rol verilen değil, sahneyi kuran bir Türkiye var ve Beştepe’deki bu zirve, bu yeni dönemin sadece başlangıcı, bir güç gösterisi değil, bir dönüş beyannamesi olarak okunmalı. Zira Türkiye, bu testten kendi iradesiyle, kendi şartlarıyla ve kendi nizamıyla çıkmaya hazırdır.

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