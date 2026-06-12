Dünyada bunlar olurken bizdeki gündem CHP

ABD’de enflasyon yüzde 4,2 çıktı. İran savaşının devam etmesi enflasyonu giderek artırıyor. Türkiye dâhil her ülkede enflasyon ciddi artışta. Üstelik buna çare de yok. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları, İsrail’in Lübnan’a sürekli bomba yağdırması, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim dünya ekonomisini sallıyor. Üstelik geçim sıkıntısı tüm dünyada ciddi sıkıntı...

En zenginler daha zengin oluyor. Eskiden de arada uçurum vardı ama şimdiki gibi değildi. Dar gelirli eziliyor... Kiralar dünyanın her yerinde fazla. Artık hayatta kalmak bile dünyanın bazı yerlerinde harikulade, olağanüstü bir durum sayılıyor...

Bir de yapay zekâ konusu var. Teknoloji, ciddi bir hâlde şekil değiştiriyor. Zacks Investment Research Hisse Senedi Stratejisti Ethan Feller de "Yapay zekâ altyapısına yapılan harcamalar, Gilded Age yani 'Yaldızlı Çağ'daki demir yolu yapımlarından bu yana en önemli sermaye yatırım döngüsünü temsil ediyor" dedi.

Mevcut tahminlere göre, yapay zekâ yatırımlarının bu yıl ABD Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sine ulaşmasının beklendiğini belirten Feller, kısa vadede bu harcamaların güçlü bir büyüme motoru olarak öne çıktığını vurguladı.

Feller, "Bu durum, yarı iletkenler ve ilgili teknoloji işletmeleri için açıkça olumlu bir ivme sağlıyor, ancak etkileri teknoloji sektörünün çok ötesine uzanıyor. Sanayi şirketleri, enerji altyapısı ve inşaat sektörü de bu gelişmeden doğrudan faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ yatırımlarının uzun vadeli etkilerini kesin olarak tahmin etmenin daha zor olduğunu ancak muhtemelen çok çarpıcı olabileceğini ifade eden Feller, "Büyük sermayeli teknoloji şirketlerinin sermaye tahsisleriyle ne sinyal verdiklerine bakın. Alphabet ve Amazon, son kazanç raporlarında sermaye harcaması beklentilerini önemli ölçüde yükseltti, bu iki şirketin tek başına bu yıl yaklaşık 400 milyar dolar harcaması bekleniyor” diye konuştu.

Yapay zekâ savunma konseptini bile değiştirdi. Her şey değişiyor. Çin’in büyük atılımları var. Avrupa kendi ordusunu kurmanın hesaplarını yapıyor.

Elon Musk kendi kendine giden araçlar yapıyor. Belki 5 sene sonra araçlar kendi gidecek; şoförlere ihtiyacı olmayacak...

Uzaya büyük yatırımlar yapılıyor. Mars’a koloni kurulması düşünülüyor...

Bizler, bunları konuşmamız gerekirken ülkedeki ana muhalefetin saçmalıklarıyla uğraşıyoruz. Olacak iş değil. Her gün hukuki bir meseleyi değerlendiriyoruz. Kimse de işin içinden çıkamıyor. Yarın da böyle olacak.

CHP’de bir aklıevvel demiyor ki, biraz sakin olalım. Önümüze bakalım. Özgür Özel parti kurması gerekir, onu yapmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu top çeviriyor. Ülke gündemine dair söylediği hiçbir şey yok...

Yazık günah! Enerjimizi nelere harcıyoruz? Türkiye her şeye rağmen ilerlemesini sürdürüyor. Kısır çekilmeler bittiği an daha da iyi oluruz...