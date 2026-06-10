"Hak teâlâ nîmetini kul eliyle gönderir"

Ebül Hüseyin Şirvânî hazretleri, İran'da yetişen büyük velîlerdendir.

Kendisi anlatıyor:

Bir gün Mekke-i mükerremede yolda yürürken, bir kimsenin, yol ortasında can çekişmekte ve şiddetli bir ızdırapla kıvranmakta olduğunu gördüm.

Çok üzüldüm!

O an kalbime;

“Şu zavallının bu sıkıntıdan kurtulması için Fâtiha okuyup üzerine üfleyeyim” düşüncesi geldi.

O sırada o kimsenin karnından bir ses geldi.

Dikkat kesildim.

Anlaşılır şekilde;

“Bırak bu alçağı! Çünkü bu, Hazret-i Ebû Bekr'e düşmandır” diyordu.

Hemen vazgeçtim.

Ve kendi kendime;

“Demek ki, bozuk itikadının cezâsını çekiyor” deyip, ayrıldım...

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

“Kardeşlerim! Ben, şu insanlara şaşıyorum” buyurdu.

Sordular:

“Hangi insanlara efendim?”

“Şu insanlara ki, kendisine az bir iyilik yapana teşekkür ederler de, her nîmetin ve her iyiliğin hakîkî sâhibine şükretmezler. Hâlbuki insanlardan gelen her iyiliği, her nîmeti de gönderen, yine O’dur” buyurdu.

Ardından îzah etti:

“Çünkü Hak teâlânın âdeti şöyledir ki, her nîmeti ve iyiliği, kullarının eliyle gönderir. O hâtırlatmasa, kuvvet ve kudret vermese, kimse kimseye iyilik yapamaz.”

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