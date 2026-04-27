“Duâlarımızın kabul olmasının şartları vardır”

Muhammed bin Sükâ hazretlerine, bir gün kendi yeğeni bir suâl sordu.
Cevâbını beklerken bu velî ağlamaya başladı!
Yeğeni şaşırdı tabii!
Sordu hemen:
"Amcacığım, niçin ağlıyorsunuz?”
Cevâbında;
"Ey kardeşimin oğlu! Bu mühim mevzûyu, sana bugüne kadar niçin öğretmediğime üzülüp ağlıyorum" dedi.
● ● ●
Yine bir sohbetinde;
"Allahü teâlâ, müstahak olmayan hiçbir kimseye azap yapmaz. Azap yaptığı kimseler, muhakkak o cezâya lâyıktır" buyurdu.
"Nasıl?" dediler.
Onlara cevâben;
"Bir kimse Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymaz, uymadığına pişmân olmaz, üzülmez, aldırmaz, tövbe dahî etmezse, bu kimse, bu azâba nasıl müstahak olmasın?" buyurdu.
● ● ●
Bir gün de;
“Efendim, duâlarımızın kabûl olması için şartlar var mıdır?” diye sordular.
Cevâbında;
“Evet var. Önce Ehl-i sünnet îtikadında olmak ve dört hak mezhebden birinde bulunmak, ayrıca farzları da yapmak lâzımdır” buyurdu.