“Duâlarımızın kabul olmasının şartları vardır”

Muhammed bin Sükâ hazretlerine, bir gün kendi yeğeni bir suâl sordu.

Cevâbını beklerken bu velî ağlamaya başladı!

Yeğeni şaşırdı tabii!

Sordu hemen:

"Amcacığım, niçin ağlıyorsunuz?”

Cevâbında;

"Ey kardeşimin oğlu! Bu mühim mevzûyu, sana bugüne kadar niçin öğretmediğime üzülüp ağlıyorum" dedi.

● ● ●

Yine bir sohbetinde;

"Allahü teâlâ, müstahak olmayan hiçbir kimseye azap yapmaz. Azap yaptığı kimseler, muhakkak o cezâya lâyıktır" buyurdu.

"Nasıl?" dediler.

Onlara cevâben;

"Bir kimse Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymaz, uymadığına pişmân olmaz, üzülmez, aldırmaz, tövbe dahî etmezse, bu kimse, bu azâba nasıl müstahak olmasın?" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Efendim, duâlarımızın kabûl olması için şartlar var mıdır?” diye sordular.

Cevâbında;

“Evet var. Önce Ehl-i sünnet îtikadında olmak ve dört hak mezhebden birinde bulunmak, ayrıca farzları da yapmak lâzımdır” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...