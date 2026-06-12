İbni Nüceyd hazretleri, evliyânın büyüklerindendir.

Nişâbûr’da yaşadı.

366 (m. 976) da orada vefât etti.

Kendisi anlatıyor:

Ben Ebû Osmân-ı Hayrî hazretlerinin meclisinde tövbe ettim.

Ama uzun sürmedi.

Yine günâha daldım.

Günah işlemeye başlayınca hocamın sohbetlerini terk ettim. Utancımdan ona görünmemeye çalışır ve beni görmesin diye âdeta kaçardım ondan.

Bu da çok sürmedi.

Bir gün yakalandım.

Mübârek beni görünce;

“Yavrucuğum, kötü arkadaşlardan ayrıl, bize gel. Onlar sana düşmandır. Sen günah işlediğinde sevinirler. Düşmanı sevindirme!” buyurdu.

Çok utandım!

Tövbe ettim!

Ve bir daha ayrılmadım o kapıdan...

● ● ●

Bir gün, sevdikleri, bu zâta sordular ki:

"Muvaffak olmanızı neye borçlusunuz efendim?"

Cevâbında;

"Bir hadîs-i şerîfe uyuyorum, ona borçluyum" buyurdu.

Merak ettiler:

"O, hangi hadîs efendim?”

Cevâben;

"Helekel müsevvifûn. Bu hadîs-i şerîfi kendime düstur yaptım ve hayırlı işleri ânında yapıp, az sonraya bile tehir etmedim" buyurdu.