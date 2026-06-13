"Allahü teâlâ sana rızık gönderir”

İbni Sem’un hazretleri, vaaz ve nasîhatleriyle meşhur bir âlimdir.

Bağdat’ta yaşadı.

387 (m. 997) senesinde vefât etti.

Bir gün kürsü üzerinde vaaz veriyordu.

Bir ara cemaate;

"Eti konuşturan, yağı gördüren, kemiği işittiren Allahü teâlâyı tesbîh ederim" buyurdu.

Anlayamadılar?!

Ve “anlamadık” dediler.

Büyük zât onlara;

"Burada 'et'ten maksat (dil), 'yağ'dan maksat (göz), 'kemik'ten maksat da (kulak) idi" buyurdu .

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Bir sevdiği anlatır:

Bir defâsında şiddetli bir darlığa düştüm!

Hiç param kalmamıştı...

Bir şeyler satmak için, evi aradım taradım.

Bir yay ile, giydiğim mestten başka bir şey yoktu...

Bunları aldım.

Evden çıktım.

Götürüp satacaktım.

O gün İbni Sem’ûn'un vaaz günüydü...

“Önce vaazı dinleyeyim, sonra satarım” diyerek, vaazı dinlemeye gittim.

Sonuna kadar dinledim.

Nihâyet vaaz bitti.

Ben de kalktım.

Tam gidiyordum ki, İbni Sem’ûn hazretleri bana uzaktan seslenip;

“Mesti ve yayı satma, Allahü teâlâ sana başka yerden rızık gönderir” buyurdu.

Gerçekten de lüzum kalmadı...

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