Velîler, özürleri kabul ederler...

İbni Sem’un hazretleri, vaaz ve nasîhatleriyle meşhur bir âlimdir.

Bir sevdiği anlatıyor:

İbni Sem’un bir gün Bağdat'ta, minberde vaaz veriyordu. Minberin önünde oturanlardan bir kişi uyudu.

Onun uyuduğunu görünce sustu.

Biraz bekledi.

Adam uyandı...

O kimseye dedi ki:

“Resûlullah’ı gördün değil mi?”

“Evet efendim” deyince;

“Seni uyandırıp tatlı rüyânı yarıda bırakmamak için sustum” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“İbâdetler îmândan değildir. Yâni bir ibâdeti terk etmek, îmânı gidermez. Ama namaz için hüküm böyle değildir” buyurdu.

Sordular ki:

“Onun hükmü nedir efendim?”

Cevâbında;

“Birçok büyük âlim; (Bile bile namaz kılmayan ve namaz vakti geçerken üzülmeyen kimsenin îmânı gider) buyuruyor” dedi.

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Bir gün de bu zâta;

“Bir kimsenin velî olduğu nasıl anlaşılır efendim?" diye sordular.

Cevâbında;

"Tatlı dili, güzel ahlâkı, güler yüzü, cömertliği, münâkaşa etmemesi, özürleri kabûl etmesi ve herkese merhamet etmesiyle anlaşılır" buyurdu.

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