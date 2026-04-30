"Günah işlediği zaman üzülen mümindir"

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiînin âlimlerinden olup ibâdete çok düşkündü.

Aslen İsfehânlıdır.

Bu zât ile Fudayl bin Iyad hazretleri, çok arzu etmelerine rağmen bir türlü tanışamamışlardı.

Bir gün, Basra çarşısında, bu iki velî zât karşılaştılar.

Birbirlerine baktılar.

Biri diğerine sordu:

"Sen Muhammed bin Yûsüf müsün?”

O da ona sordu:

"Sen Fudayl bin İyâd mısın?"

Her ikisi de aynı anda "Evet" dediler.

Ve birer nâra atarak bayıldılar!

Fudayl'i tanıyorlardı.

Hemen kaldırdılar.

Ve evine götürdüler...

Muhammed bin Yûsüf hazretlerini ise tanıyan olmadığı için hiç ilgilenen olmadı.

Daha dğrusu;

"Allah’ın garip bir kulu, yatmış uyuyor" deyip ellemediler.

Bu zât bir sohbetinde;

“Kardeşlerim! Ben sizlere, müminin alâmetlerinden birini haber vereyim mi?” diye sordu.

Dinleyenler;

“Söyleyin efendim, çok seviniriz” dediler.

Büyük velî;

“Bir mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kişidir” buyurdu.

