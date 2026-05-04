Mûsâ Kâzım hazretleri, Tabiîn’in yüksek âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir.

Şakîk-i Belhî anlatıyor:

Hacca gidiyordum.

Bir yere varınca, orada güzel yüzlü, buğday benizli, yün elbiseli, başı sarıklı ve ayağı takunyalı bir genç gördüm.

İnsanlardan ayrı idi.

Yalnız oturuyordu.

Çok merak ettim...

İçimden; “Bu kimdir? Niçin Müslümanlardan ayrı duruyor. Gidip nasîhat edeyim de böyle yapmasın” diye düşündüm...

Ve yaklaştım.

Bana baktı ve;

“Ey Şakîk! Âyet-i kerîmede meâlen, (Zandan çok sakınınız! Zîrâ bâzı zanlar günahtır) buyuruluyor” dedi.

Ve ayrılıp gitti...

Hayret ettim!

Kendi kendime;

“Bu, sâlih kişi olmalı. Zîrâ adımı ve kalbimdekini bildi” dedim.

Helâlleşmek istedim.

Ve arkasından gittim.

Ama yetişemedim.

Kaybolmuştu gözden...

Başka bir konak yerinde onu yine gördüm.

Namaz kılıyordu.

Hem de ağlıyordu!

İçimden;

“Namâzını bitirsin de helâlleşeyim” dedim.

Namâzı bitince yaklaştım.

Bana döndü.

“Ey Şakîk!” dedi ve ardından; (Tövbe eden kimseleri elbette affederim!) meâlindeki âyet-i kerîmeyi okuyup, uzaklaştı.

