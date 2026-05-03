Mûsâ Kâzım hazretleri, Tabiîn’in yüksek âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden olup, seyyiddir.

Bu zât, Hârun Reşid tarafından hapsedildiği zaman; İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe hazretlerinin iki talebesi olan Ebû Yûsüf’le Muhammed Şeybânî hazretleri, ziyâretine gitmiş, birlikte oturuyorlardı.

O ara nöbetçi geldi.

Ve hazret-i İmâma;

"Efendim! Bugünkü nöbetim bitti, yarın dönüşümde bir ihtiyâcınız varsa getireyim" diye arz etti.

Hazret-i İmâm;

"Sağol, bir ihtiyâcım yoktur" buyurdu.

Nöbetçi ayrıldı.

Hazret-i İmâm;

"Bu, yarın döneceğini zannedip, bana ihtiyâcımı soruyor, hâlbuki yarın ölecek" buyurdu.

O gece ölüm haberi geldi...

Bu zât, bâzı gençlere;

“Birini uçarken görseniz bile, onun fazîletine hükmetmeyin” buyurdu.

Gençler merak edip;

“Bir insanın fazîleti başka nasıl anlaşılır hocam?” diye sordular.

Cevâbında;

“Bir kimse İslâm’ın her emrine titizlikle uyuyor, farzları yapıp haramlardan kaçıyor, Ehl-i sünnet âlimlerini de seviyorsa, fazîlet sâhibidir, ona yaklaşın. Fazîlet sâhibi olmanın ölçüsü budur. Bu iki şeyde gevşeklik varsa, bu da felâketin başlangıcı demektir” buyurdu.

