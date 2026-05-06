"Günâhı kime karşı işlediğinizi düşünün"

Saîd bin İyâs hazretleri, Basralı hadîs âlimlerindendir.

Kendisi şöyle anlatıyor:

Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bir evde sohbet ediyordu ki, o sırada Cerir bin Abdullah geldi.

Cemaat çok kalabalıktı.

Oturacak yer bulamadı.

Mecbûren ayakta dikildi!

Resûl-i ekrem onu gördüler.

Etrâflarına bakıp, boş yer olmadığını görünce, mübârek cübbesini ona uzatıp;

“Al, bunun üzerine otur” buyurdular.

O da, cübbeyi aldı.

Öpüp bağrına bastı.

Hürmet ve saygıyla, onu Efendimize verip;

“Yâ Resûlallah! Siz bana ikrâmda bulundunuz. Allahü teâlâ size daha fazlasını ihsân eylesin” diye duâ etti...

Efendimiz memnun olup, ona çok duâ buyurdular.

Saîd bin İyâs hazretleri, bir gün sevdiklerine;

“Günâhın küçük olduğunu değil, onu kime karşı işlediğinizi düşünün. Biz Onu görmüyorsak da O, bizi görüyor. Dünyâ sevgisi, günahların başıdır” buyurdu.

Sordular ki:

“Dünyâdan maksat nedir?”

Cevap tek cümleydi:

“Allahü teâlânın beğenmediği şeylerdir.”

