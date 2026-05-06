"Günâhı kime karşı işlediğinizi düşünün"

Saîd bin İyâs hazretleri, Basralı hadîs âlimlerindendir.
Kendisi şöyle anlatıyor:
Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bir evde sohbet ediyordu ki, o sırada Cerir bin Abdullah geldi.
Cemaat çok kalabalıktı.
Oturacak yer bulamadı.
Mecbûren ayakta dikildi!
Resûl-i ekrem onu gördüler.
Etrâflarına bakıp, boş yer olmadığını görünce, mübârek cübbesini ona uzatıp;
“Al, bunun üzerine otur” buyurdular.
O da, cübbeyi aldı.
Öpüp bağrına bastı.
Hürmet ve saygıyla, onu Efendimize verip;
“Yâ Resûlallah! Siz bana ikrâmda bulundunuz. Allahü teâlâ size daha fazlasını ihsân eylesin” diye duâ etti...
Efendimiz memnun olup, ona çok duâ buyurdular.
Saîd bin İyâs hazretleri, bir gün sevdiklerine;
“Günâhın küçük olduğunu değil, onu kime karşı işlediğinizi düşünün. Biz Onu görmüyorsak da O, bizi görüyor. Dünyâ sevgisi, günahların başıdır” buyurdu.
Sordular ki:
“Dünyâdan maksat nedir?”
Cevap tek cümleydi:
“Allahü teâlânın beğenmediği şeylerdir.”