Savunma sanayinde müthiş yenilikler

Dünya üzerinde güçlü olabilmeniz için ekonomi, uzay, savunma sanayi -buna yapay zekâ da eklendi- gibi konularda iyi olmanız lazım. İyi olmadığınız takdirde başka ülkeler gelip sizi geçiyor...

Türkiye son yıllarda savunma sanayinde iyi işler yapıyor. Hemen her ay mutlaka yeni bir çalışma duyuyoruz. Dün Millî Savunma Bakanlığı kıtalararası balistik füze 'Yıldırımhan’ı tanıttı. Bence Türk Savunma Sanayiinde en önemli gelişmelerden biri bu.

Yıldırımhan balistik füze sistemi, Mach 9 ile Mach 25 aralığında değişen hipersonik hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip. Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşımaktadır. Sistem, yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonu ile hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkânlarını kısıtlıyor.

Caydırıcı olmak açısından çok önemli bir gelişme bu. Kıtalararası balistik füze seri üretime geçtiğinde çok faydalı olacak. Bölgede dengeleri de değiştirecek.

Dün SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ASELSAN’ın ürettiği yeni projeler tanıtıldı. ASELSAN, fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ile kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı vitrine çıkararak geleceğin millî teknolojilerini törenle tanıttı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol kamikaze su altı aracı ailesini KILIÇ olarak isimlendirdiklerini ifade ederek, "Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı, aslında son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere buradayız. AR-GE süreçleri devam ederken seri üretimi planlandığımızı özellikle ifade etmek isterim. KILIÇ, Türkiye’nin ilk su altı kamikaze otonom aracı olarak milletimize hayırlı olsun" dedi. Akyol, yeni su üstü kamikaze aracı TUFAN'ın ağır torpido kadar harp başlığı taşıyabilen otonom çalışabilen, uydudan kontrol edilebilen kamikaze su üstü aracı olarak 2027’de envantere gireceğini dile getirdi...

Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan KILIÇ 10, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor.

Asimetrik deniz harbi ve su altı-yüzey operasyonları için optimize edilen KILIÇ 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark oluşturuyor.

KILIÇ ürün ailesinden KILIÇ 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, KILIÇ 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi. KILIÇ 200, İDA ile bırakma, entegre harp başlığı ile yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamera ile artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor.

Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkati çekiyor. TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hâle getirilmesinde de kullanılabiliyor.

Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tekli olarak ya da sürü düzeninde konuşlandırılabilen TUFAN, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevleri icra edebiliyor. Hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor.

TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak. Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.

Baykar da dün K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek'i ilk kez görücüye çıkardı. Bunlar feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürün. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K2 Kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor.

Sınıfın en büyüğü olan K2, 200+ kilogram faydalı yük kapasitesi ve teknolojisiyle yoğun elektronik harp ortamlarında bile stratejik hedefleri etkisiz hâle getirmek üzere optimize edildi.

1000 kilometreyi aşan menzili ve 40+ kilogram faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan Mızrak, yapay zekâ destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı.

Taktik seviyedeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek ise dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor...

Yapay zekâ destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek, GNSS'ten bağımsız olarak yapay zekâ ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor...

Türkiye savunma sanayinde, caydırıcı özellikli ürünler üretmeye devam ediyor. Dünya da artık bunu kabul etmiş. Devamı da gelecektir.

