İftâr vaktinde ağlayan zat...

Tebe-i tâbiînin büyük hadîs âlimlerinden Selâm bin Ebî Muti hazretleri 164. (m. 780) senesinde vefât etti.

Kendisi Basralıdır.

Bu zât şöyle anlatıyor:

-Hasen-i Basrî hazretleri oruçluydu.

Akşam olunca iftârını açması için su getirdiler.

Suyu alıp içeceği sırada, ağlamaya başladı!

Merak edip sordular:

“Niçin ağlıyorsunuz?”

Buyurdu ki:

“Cehennemi hâtırladım. Orada azap çeken kimseler, Cennette nîmetler içinde olanlara; (İçtiğiniz o sulardan bize de verin) diye seslenirler.

Onlar bunu işitir.

Ve kendilerine;

(Allahü teâlâ bu nîmetleri kâfirlere haram kıldı) diye cevap verirler. İşte bunu hâtırladım da onun için ağladım!”

Bu zât bir sohbetinde;

“Düşman karşısında bir farz namâzı kılmak mümkün olduğu hâlde terk etmek, yediyüz büyük günah işlemiş gibidir. Yâni Müslüman, her gün beş vakit namâzını kılan insan demektir” buyurdu.

Sordular ki:

“Namâzı kazâya bırakmak için hiç özür yok mudur efendim?”

Buyurdu ki:

“İki özür var. Biri uyumak, öbürü unutmaktır.”

