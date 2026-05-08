Anneler sadece bir gün hatırlanmak için mi var?

Annenin var olduğu evde zenginlik ve şatafat özlemi çekilmez. Çünkü anne zenginliktir, huzurdur; dayanışma, hayata tutunma, yaşama sevinci ve mutluluğun ta kendisidir.

Annenin var olmasının huzuru tadı, konforu ve ayrıcalığı her an hissedilmektedir. Senede bir gün değil, her gün, hatırlayıp bu kıymetin hakkını vermeliyiz. Çünkü annesiz mekânlar ve yürekler haraptır kuraktır, hüzünlüdür, adeta bir enkazdır.

Annelere karşı hissettiğimiz ilgi, sevgi, ihtimam, saygı ve değer verme gibi güzel duygularımızı, senede “sadece bir gün” hatırlamak, mutluluğumuzu ertelemek, huzurumuzu yeterince tadamamak anlamına gelmez mi?

Sevgi, yüreklerde çağlayan, sevilenleri kuşatan yüce bir nehirdir. O ferman dinlemez. Hissedilen yoğun duyguları istesek de erteleyemeyiz. Öyleyse sevdiklerimizi şartsız, beklentisiz ve kesintisiz hiç ertelemeden, her an bağrımıza basmayı bilmeliyiz.

Anne var olmamızın şifresidir. Benliğimiz, irademiz, hayata tutunmamız, onun sayesindedir. Yüzümüzdeki tebessüm o, gönlümüzde yeşerttiğimiz en nadide çiçek odur...

***

Dünya kurulduğundan bu yana her sorunun, her engelin çözücüsü, dikenli tarlaların goncası, susuz çöllerin vahası, becerikli ellerin mahareti, başarılı erkeklerin mimarı ve tamamlayıcısı olmuştur.

Annenin ruhu, has ipeklerden daha şeffaf, en nadide tüllerden daha incedir. Toplumda en çok ihtimam gösterilmesi, değer verilmesi, baş üstünde tutulması gereken kadındır. Ona sarf edilen sözlerin, zarafetsiz, kaba ve ulu orta söyleniş biçimi onu derinden yaralar.

Muhataplarının ona hitap ederken “kırmamak ve üzmemek adına” çok ihtimam etmesi, dikkatli ve titiz davranması gerekir. Söylenen en kibar kelimelerin bile tekrar tekrar akıl ve gönül süzgecinden geçirilmesi gerekir.

Çünkü kıymetlidir, çünkü hassas ve narindir. Çünkü kristaldir. O yüzden kadına en değerli, en nazik en müstesna söylemlerin yine en uygun jestlerle, saygı ve sevgi çerçevesi içinde ifade edilmesi elzemdir.

Aklımıza gelebilen en nadide hitapları saysak da anne kelimesinin içerdiği ve taşıdığı önemi yine de anlatmamız yeterli değildir. Çünkü bir anne, bunlardan çok daha fazla güzelliklere, bulunmaz eşsiz hazinelere maliktir. Annelik, erişilmesi, anlaşılması ve anlatılması çok zor, fakat en zevkli, en değerli bir sanattır.

Kadın her olumlu şeyin en iyisine, en güzeline, en seçilmişine layıktır. Böyle düşünmek, bir kadın için kesinlikle ayrıcalık değil ihmal edilmemesi gereken bir vazife, vicdanlar için borçtur. Gerçeğin teslim edilmesinin vicdani sorumluluğudur.

Bazen “anne” demek “kıymeti bilinmeyen ortamlarda” hüzün, çile, keder, meşakkat, heder olma, kendini feda etmenin adıdır. İtilip kakılmanın, hakaretin, aşağılanmanın, değersizleştirilmenin, küçük düşürülmenin, özgürlüğünün ipotek altına alınmasının, şiddetin, bazen de “sevdikleri için” canını vermenin adıdır.

Bir ağacın kesilmesine kıyıya vuran ölü balıklara, koparılan çiçeklere ağlayan, haklı ve cesurca haykıran bizler, kadınlarımıza neden gereken ihtimamı gösteremeyiz? İşte insanlık duygularımızın sınavı, burada başlamaktadır.

Kadınlarımız “dolayısıyla annelerimiz” hak ettikleri ilgi ve ihtimamı doya doya yaşadığı, gözlerinin içi gülerek mutluluğa doyduğu gün topluma gerçek huzur o zaman gelecektir. Bu da onu yeterince anlamaktan, anlayabilmekten geçmektedir sanırım. Çünkü o var oluşumuzun şifresi, eşsiz bir kıymet ve varlığımızın nüvesidir.

***

Anne toplumun ve erkeğin; tamamlayıcısı, ekmeği, suyu, evi, canı, cananı, en sevgilisi, gözünün nuru, kalbinin sevinç kaynağı, yaşama sevinci, dostu, sırdaşı, biricik arkadaşı, ömrü, evinin direği, başının tacı, tesellisi, en kıymetlisidir. Kızı, kardeşi, eşi, anası ve var oluş sebebidir.

Çocuklarına daha güzel bir dünya kurma adına hayatını feda etmenin adıdır anneler. Temizliğe gitmek, gündelikli en zor şartlarda çalışmak, sokaklardan çöp toplamak da annenin hayat tarzıdır bazen. Çünkü o yemez yedirir, giymez giydirir. Çocuklarının küçücük bir tebessümü uğruna yapamayacağı fedakârlık, katlanamayacağı çile yoktur. O yüzden huzur numunesi gözükmek adına hep güler çilelerinin gözyaşlarını sessizce içine akıtır.

Anne alın teriyle onurluca, dürüst ve helalden kazanıyorsa, çalıştığı işin utanılacak hiçbir yönü yoktur olamaz da. Hatta bu özveriden gurur duyulmalıdır.

***

Her makam ve meslek sahibi, annesi sayesinde bir yerlere gelmiştir. Anne, milleti oluşturan her ferdin mihenk taşıdır. Yeri geldiğinde işçidir, askerdir, polistir, hemşiredir, doktordur, mühendistir, öğretmendir.

Bu makamlarda bulunanların da annesidir. Yani anne “itibar, makam, şöhret, vakar, onur, haysiyet ve şeref demektir. Bu yüzdendir kıymeti, bu yüzdendir ayağının altının öpülmeye layık görülmesi.

Bir ülkenin felakete gitmesinin, ya da yükselmesinin sebebi yine annedir. Çünkü anne geleceği inşa edecek olan biricik çocuklarımızın yetiştiricisi, hayata hazırlayıcısı ve mimarıdır.

Mukaddes dinimizin emirleri, geleneklerimiz, göreneklerimiz, onurlu bir insan olarak taşıdığımız; merhamet, değer verme, sevgi, hürmet vb. hasletlerimiz, görgü kurallarımız; “anneye gerekli saygıyı, değer vermeyi, sevmeyi, kırıp incitmemeyi emretmektedir.”

Cennet onun sayesinde çok yakınımızda, ayaklarının altındadır. Bu ayakları layıkıyla öpebilenlere ne mutlu.

Kadınlarımız, pırlantalarımız… Kızımız, eşimiz, anamız, bacımız… Onlar bizim baş tacımız… Her gününüz mutlu, huzurlu, sağlıklı ve esen geçsin… Pırlanta kalbiniz hiç incinmesin dileklerimle…

Seyfettin Karamızrak

