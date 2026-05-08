MHK kendi uygulamalarıyla kendini ele veriyor!

Mevcut MHK, henüz hazır olmayan iki hakemi geçen sezon, birisini de bu yıl FIFA hakem listesine yazdı. (Oğuzhan Çakır, Mehmet Türkmen, Ozan Ergün.)

Halbuki gelişimleri tamamlanmamıştı.

İşte Trabzonspor'un Ozan Ergün için "yaptığı baskı" konuşuluyor.

Bu tutum herkesi yıprattı! TFF, MHK, hakemler, hakemlik kurumu dâhil.

Gelinen nokta; yönettikleri ilk derbiler, çoğunlukla son derbileri oldu.

Birilerinin dayatması ve acele ile FIFA listesine yazıldılar! İki sezon içinde; 7-8 yıllık yıprandılar.

Oysa geriden hazmederek gelenler çok daha iyi bir gelişim gösterdiler.

Demek ki; neymiş?

Hakem gelişimi zamana yayılırsa netice veriyor!

İşte gelişim sağlayanlar; Batuhan Kolak, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Aksu! Hatta Gürcan Hasova, Reşat Onur Coşkunses...

Eksikleri yok mu? Var ama her maç üstüne koydukları hissediliyor.

Kırmızı kartı, penaltıyı, "büyük kararı" verebiliyorlar.

Türk hakemliğinin kökünü kuruttular!

Gürcistan hakemliğinin başındaki Cüneyt Çakır, bazı medya organlarına röportajlar verdi.

En çok dikkat çeken tarafı şuydu…

Dünya Kupası'nda hakem eğiticisi ve yöneticisi olması görev alması bir tarafa. Diyor ki; "Gürcistan'a biz geldiğimizde hakemler sadece yazın eleme turlarında görev yapıyorlardı. Üç yılın sonunda, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan hakemimiz var. Avrupa Ligi'nde hakemlerimiz var."

Gürcistan hakemliği ile Türkiye hakemliğini mukayese edecek olursak…

1) Bizim Avrupa Ligi'nde hakemimiz yok! Onların "hakemleri" var!

2) Bizim Şampiyonlar Ligi hakemimiz zaten vardı. O da düşüşe geçti. Son Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalıyordu, Dünya Kupası'nda yok!

3) Bizim Avrupa'da görev yapan VAR'larımız vardı. Bugün yok!

Onuachu'nun kolyesi!

1) Onuachu, Trabzonspor-Göztepe maçında 47 dakika sahada kolyesi ile mücadele etti. Hakem, farkına vardı! Oyuncu kolyesini çıkardı, bu defa çorabının içine koydu.

2) Geçen hafta pazar günü hesapta düşme hattındaki 4 maç, aynı gün aynı saate konulmuştu. Maçın biri, diğerinden tam 3 dakika 20 saniye geç başladı!

3) Gençlerbirliği'nde bu sezon çalışılan teknik direktör sayısı rekoru; acil bir talimat değişikliğini çağırıyor!

İki şehir, teknik adam!

Aynı sezonda, aynı teknik adamlar, farklı şehirlerde çok başka iş çıkardılar!

1) İLHAN PALUT: Rize'de nefret edilen adam oldu. Konyaspor'a geldi, önce ligi sağlama aldı, G.Saray'ı, Trabzonspor'u mağlup etti. F.Bahçe ve Beşiktaş'ı kupada saf dışı bıraktı.

2) RECEP UÇAR: Konyaspor, tahammül edemedi. İstenmeyen adam ilan edildi. Ç. Rizespor'a gitti, takımı ayağa kaldırdı. Flaş galibiyetler aldılar, F.Bahçe'ye çelme taktılar.

Sergen Yalçın'dan ne bekliyordunuz ki?

Beşiktaş, ligde Sergen Yalçın ile çıktığı 30 maçtan 15 tanesini kazanamamış. 8 beraberliği, 7 mağlubiyeti var.

Yani ligde oynadığı her iki maçtan sadece birinden 3 puanla çıkabilmiş!

Kazanılanların bir kısmı da uzatmalarda bulunan goller!

Derbi galibiyeti yok! Kupaya yarı finalde iç sahada veda etti.

Bu sabır; Beşiktaş'ta bir başka teknik adama gösterilir miydi?

1. Lig'den arta kalanlar!

1) KEÇİÖRENGÜCÜ: İbrahim Akdağ bir konuştu, 1. Lig'in kimyasını bozdu.

2) ESENLER EROK: Osman Özköylü, kendilerini mağlup eden Sarıyer'in iyi futbolu için; "... Bu düşündürücü, benim kafamı kurcalıyor" dedi.

3) SİVASSPOR-AMED: Bu maçtaki VAR hakemleri Alper Çetin ve Serkan Çimen'in istifa ettiklerini; Sivasspor Kulübü açıkladı.

4) ADANA DEMİRSPOR: Tam üç yıl önce (Mayıs 2023) Süper Ligi 4. sırada tamamlamışlardı. (Trabzonspor, Başakşehir'in üstünde) Bu yıl, (-57) puanla iki alt lige indiler.