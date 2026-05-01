Tam da Riva'nın istediği bir iklim!

TFF ya da MHK istediği gibi at oynatıyor!

Dört büyükler ve diğerleri; ciddi argümanlarla gelmiyor ya da gelemiyorlar.

GALATASARAY: Üç sezondur üst üste şampiyon. Dördüncüsü çantada. Mevcut TFF'nin seçilmesinde önemli pay sahibi. Arada bir tepki koysalar da istediklerini almış durumdalar. TFF'nin Galatasaray'ı, Dursun Özbek'i arada direkt hedefe koyması işlerine de geliyor.

FENERBAHÇE: Başkan'ın üzerinde devam eden dava süreçlerinin baskısı vardı. Genel kurul an meselesiydi. Başarısızlıklar öyle üst üste geldi ki "yapı - MHK - hakemler - TFF" artık sığınılan bir kavram olmaktan çıktı.

TRABZONSPOR: Arda Kardeşler'in kellesini aldıkları günden sonra (6. hafta Trabzonspor-Gaziantep FK) TFF ile aralarındaki buzlar eridi. Ve aleyhlerine hata sayısı minimize oldu.

BEŞİKTAŞ: Başkan Serdal Adalı, "Bu sezon 20 puanımız çalındı. En az 18 puan, 17 değil" dedi. Dediği gibi o puanları eklerseniz Beşiktaş lider oluyor. Serdal Adalı'nın bu sözleri Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı bütün öfke ve tepkiyi sıfırlamıştır. Haklı oldukları pozisyonlar bile sulandırılmış oldu.

Gözlemcilik saygın bir işti!

Hakemlerin performansını, stada giden gözlemci, ölçer, biçer, raporlar.

Ve hep söylenir; hakem ve gözlemci standart bir eğitim almalılar ki ölçümler doğruya yakın olsun.

Maçtan sonra hakem - gözlemci kısa bir değerlendirme yaparlardı.

Hakem, MHK'lar; gözlemcinin vereceği puanı merak ederdi. Dikkate ve ciddiye alınırlardı.

Gözlemcinin notuna müdahale çok çirkin bir işti. Bir sezonda tek tük olurdu.

Duyuyoruz, şimdi hakem, gözlemcisinden hesap soruyormuş!

Gözlemcilik kurumu; hiçbir zaman bu kadar ayağa düşmemişti.

En çok da şu anda gözlemcilik yapanlara şaşıyorum...

Bazılarının son haftaları; yaşları, günleri doluyor! Yarın memlekete racon kesmeye sakın kalkmasınlar!

İki oyuncu, iki davranış!

Ülkenin "en yüksek maaşlı" iki oyuncusu sahada otoriteyi hissetmeyince; bunları yapabiliyorlar! Ondan sonra da hakem tam puan almış-mış (!). MHK, maçla ödüllendirmiş.

OSİMHEN: Sahada hakemlerden aşırı müsamaha görüyor. Takımı 3-0 galip, şampiyonluk cepte, uzatmalar oynanıyor. Neredeyse rakibini dövecek. Bir oyuncu bunu niye yapar? Biliyor ki hak ettiği kart çıkmayacak.

EDERSON: Sarı kartı var. Hakem, tepkisini ve topu yere vurmasını, hoşgörüyle karşıladı. Kırmızı çıkmadı. Penaltı atışı öncesi için direndi ve bir şeyler söyledi. İkinci sarıdan atıldı. Burada da ağzından çıkanlar tolere edilemezdi. Doğrusu direk kırmızıydı.

Türk hakemliğinde sezon şöyle bitiyor!

1) FIFA kokartlı hakemler, derbi maçlarına çıkamıyorlar!

2) FIFA olmayanlar, FIFA'lardan fazla maç yönettiler! (Ali Yılmaz, Adnan Deniz Kayatepe, Batuhan Kolak gibi).

3) Derbilere hakem tayinlerini TFF Başkanı'nın yaptığı kanaati yaygın.

4) Kulüplerin "genç hakem" sevdası ve talepleri sona erdi.

5) Aylarca maç alamayan hakem, yardımcı hakem, VAR ve gözlemciler; bir bakıyorsunuz, maçlara boğuluyor.

TFF'nin sitesi yazboz tahtası!

Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlar 'takvim konusunda' hassastır. Marka değerleri de buralardan başlar!

Bizde sadece bu hafta Türkiye Kupası'nın, 1. Lig play-off finalinin, 3. Lig play-off finalinin tarihleri değiştirildi. 1. Lig dahil, alt liglerdeki maçların saat değişikliklerine hiç girmiyorum!

Kabul; Dünya Kupası için ligi / kupayı mümkün olduğu kadar erken tamamlamak istiyoruz. İyi de kupanın 11 Haziran 2026'da başlayacağı iki yıl önceden belliydi.

