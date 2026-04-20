Şampiyonlar Ligi maçıydı!

Trabzonspor için çok net bir hedef maçıydı; Başakşehir için prestijden öte değildi. İkisi de tam bir teknik direktör takımı!

Başakşehir hem daha ofansif hem de kadro derinliği bakımından daha zengindi. Belki de Nuri Şahin’in hamle şansı daha fazlaydı.

Onuachu dün çok ağır kaldı, kaliteli paslar alamadı! Topları kontrol edemedi, vuramadı.

Oulai - Ozan Tufan ekstra iş yapmadılar.

Orta saha tıpkı Alanya’daki gibi, bal yapmayan misali!

Başakşehir risk aldı

Başakşehir; pozisyon bulan, savunmayı bunaltan, kaleciyi rahatsız eden tarafı.

Brnic’in sol kanattan getirdiği toplar yerini bulmadı.

Yusuf Sarı daha tehlikeli ataklar geliştirdi.

Onur Bulut sağdan bindiriyor, Kazımcan soldan rahat çıkıyordu.

Yedikleri golden sonra Nuri Şahin, radikal hamleler yaptı; hücum hattını olduğu gibi kenara çekti. Yerlerine yenilerini sürdü.

Fatih Tekke, skoru korumayı tercih etti, çünkü hedefi olan taraftılar.

Başakşehir risk aldı! Kaybedeceği bir şey yoktu! Ve karşılığını aldılar!

Damga vuran dört isim!

OPOKU: Onuachu’yu kilitleyen adamdı. Adım attırmadı. Ligde hiçbir stoper böyle başarılı kontrol edememişti.

SAVİC: Öyle kritik müdahaleleri vardı ki; her biri golle sonuçlanabilecek, çok doğru, anlık ve temiz hamlelerdi. Faul yapmadan.

MUSTAFA: Maç kilitlenmişti; gol öncesindeki becerisi, enerjisi, o kadar top sürmesi...

SELKE: Taze kuvvetti. Alman oyuncu, diriydi; savunmanın anlık gafletini affetmedi.

Maçın adamı: Savic

