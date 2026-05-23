Trabzonspor’un yıldızları ağır bastı!

Trabzonspor nispeten kolay rakipleri; Konyaspor ise F.Bahçe ve Beşiktaş’ı eleyerek finale gelmişti. İki teknik adam da sürpriz yapmadı! Belki Oulai’nin kenarda olması dışında... İdeal kadrolarıyla başladılar.

Sol bek Berkan, Zubkov’un peşine takıldı, yerini kaybetti. Pina serbest kaldı, sağdan çok şık kesti, Onuachu bekletmeden çok şık bir vuruşla sahadaki psikolojik üstünlüğü pekiştirdi.

Pozisyon bulan, korner kullanan, rakip sahada kalan hep bordo mavililerdi.

Konyaspor’un ilk yarıda isabetli şutu yoktu.

Maç gerildi, tansiyon yükseldi!

Roller değişmişti, ikinci yarıya etkili başlayan Konyaspor oldu.

Muleka dört oyuncuyu (Onana, Mustafa, Savic, Folcarelli) aynı anda hataya zorladı ve beraberliği sağladı.

Ardından kazanılan penaltı sahada tansiyonu çok yükseltti. İtirazlar ve geciktirilen atış! Ancak Konya’nın kaçırdığı penaltı oyunu dengede tuttu.

Bardhi, penaltı atışında direği nişanladı, Jevtovic voleybolcu gibi penaltıya sebep oldu. Konyaspor kupayı nasıl alsın?

İşte marka değeri!

1) MEŞALE: Finalin oynanacağı bir stada o kadar meşale nasıl sokulur? TFF ve şehrin yöneticileri bunu nasıl önleyemez, hesap edemez? Belli ki, iki taraf da tedarikli gelmiş. Ciddi bir ihmal vardı. Bu etraflıca bir soruşturma konusudur.

2) HAKEM: Halil Umut Meler, bu seviyede yapılmayacak işler. Penaltı noktasını gösterdi, elini cebine attı, kartı yok! Final maçına yanına kart almadan çıkmış. Gitti, yardımcısından sarı kart aldı, bu defa da Folcarelli’ye kart göstermekten vazgeçti.

Maçın adamı: Onuachu

