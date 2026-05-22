Koca bir sezon sona erdi; o kural hiç uygulanmadı!

Önümüzdeki Dünya Kupası, futbol kurallarında köklü reformları beraberinde getirecek. Oyunun temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi engellemek adına artık taç atışları ve kale vuruşlarında 5 saniye, sakatlık ve oyuncu değişikliklerinde ise 1 dakika sınırı uygulanacak. Bu kurallar, hakemlerin omuzundaki yükü daha da artıracak.

Ancak asıl mesele kuralların kâğıt üstünde kalıp kalmaması. Geçtiğimiz sezon ligimizde kaleci degajları için getirilen 8 saniye kuralı, kaleciler süreyi ikiye katlamasına rağmen bir defa bile uygulanmadı ve hiçbir hakem korner kararı vermedi.

Bu yeni kuralların da ligimizde ne kadar "sağlıklı" uygulanacağı merak konusu!

Sayın TFF Başkanı keşke!...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen hafta keşke deseydi ki; "Benim hakemlerim, ben istesem de ligin gidişatına karışmazlar. Kimseyi karıştırtmazlar! O karakterde çocuklar!"

Ama Sayın Başkan, sanki kendisi istese hakemler "kabul ederler" gibi bir ifade kullanmayı tercih etti!

Ne, neden saklandı?

Tahkim Kurulu, teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezasını 3 maça indirdi. TFF sitesinden bunu duyurmadı. Tahkim Kurulu oy çokluğuyla mı, oy birliğiyle mi karar aldı? Ne, neden, kimden saklandı?

Korku duvarları örülmüş!

Hakem camiası hiçbir zaman bu duruma düşürülmemişti! 40 yıldır en kutuplaştığı günlerde bile cenazede düğünde bir araya gelirlerdi.

Ali Palabıyık'ın babası vefat etmiş. Ankara'nın göbeğinde cenazeye faal tek hakem, tek gözlemci katılmamış. Sebep; dedektifler katılanları Riva'ya bildirecek. Yazıklar olsun!

Süper Lig hakemlerinin sezon performanslarına bakalım!. (1)

HALİL UMUT MELER (18): Süper Kupa ve Trabzonspor-F.Bahçe dışında ligde derbi yönetemedi. Geçmiş sezonlarını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da arattıran bir performans gösterdi. Hele son Antalyaspor-Kocaelispor maçı kariyerine yakışmadı. Dileriz bugün kupa finalinde gününde olur.



ATİLLA KARAOĞLAN (17): 2023'te UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalini başarıyla yönetmişti. O turnuvanın 6 hakeminden 3'ü Dünya Kupası'na çağrılırken, 2'si de UEFA'da 1. Kategori'de. Genel Müdür, göreve başladığında Atilla Karaoğlan final yönetmiş bir isimdi. Ülkede derbi alamadı. Göztepe-Trabzonspor maçında kariyerini inkâr etti. Onana'nın alkışlarına sırtını döndü. Göztepe'nin penaltısını vermezken, kart hataları bir hayli fazlaydı.



KADİR SAĞLAM (14): Geçen sezonu arattıran bir sezonu geride bıraktı. Derbi yönetemeden bir sezonu daha FIFA kokardıyla kapattı. 28. haftadaki Antalyaspor-Eyüpspor maçı MHK'yı kızdırdı. VAR müdahalesine uymamıştı. Ligdeki son maçı oldu.



OĞUZHAN ÇAKIR (19): Mesafe kaydedemedi. MHK çok özensiz tayinler yaptığı için yıprandı. G.Saray'ın 4 iç saha maçına çıkarken, deplasmanlarda görev verilmedi. "Hep VAR ile karar veriyor" cümlesi üzerine yapıştı. Son maçında koşarken zorlanması "acaba sakat mı" sorularını akıllara getirdi!



MEHMET TÜRKMEN (18): Beklentilerin altında kaldı. Hata yaptıkça, MHK maça boğdu. Sezon sonuna doğru da zorlu maçlardan uzak tutuldu.



CİHAN AYDIN (20): İyi bir sezon geçirdi. G.Saray-Trabzonspor ve Trabzonspor-G.Saray maçlarını başarıyla yönetti. F.Bahçe-Alanyaspor maçındaki penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Ali Koç o hafta kongreyi kaybetti.



OZAN ERGÜN (14): Geçen yılın gerisinde kaldı. MHK üst üste hep büyük takımların maçında görev vermiş olsa da taktığı kokardın hakkını veremedi. Beşiktaş-G.Saray derbisi çok yıpratıcı oldu. Trabzonspor-Göztepe maçı da kariyerini sorgulanır hale getirdi.



ARDA KARDEŞLER (3): Bir maç (Trabzon-Gaziantep FK) başını yedi. Ligde benzer ve çok daha ağırı hatalar oldu. Belki bardağı taşıran damlaydı.



(Hakemlere haftaya devam edeceğiz.)