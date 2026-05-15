Otoritesini oyuncuya teslim eden hakemden razıysanız mesele yok!

Şampiyonun ve küme düşecek takımın belli olacağı maçta; yetkilerini tamamen Osimhen'e devretmiş bir hakem vardı!

Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, G.Saray-Antalyaspor maçını seyretmemiş olmalı ki, 72 saat sonra hakemlerini Avrupa'nın önünde tuttu.

Maçın hakemi Çağdaş Altay'ın kararları, verdiği/vermediği penaltılar, kartları hepsi bir tarafa... Otoritesini Osimhen'e devretmişti. Kararları onaylayan ya da beğenmeyen hep O'ydu.

Osimhen bir Avrupa maçında bunu bir denemeye kalksın! Bakalım sahada kalabiliyor mu?

Hakemin göğsünde TFF'nin kokardı var! Ona yapılan mobbing TFF'ye, kurullarına, gözlemciye, o ağzınızdan hiç düşürmediğiniz "marka değerine" yapılmış demektir!

Ne yazık ki; Riva farkında değil! Siz bilirsiniz! Razıysanız mesele yok! Devam edin...

UEFA ve FIFA'nın haberi olmadı, hiç merak etmeyin (!)

Sayın TFF Başkanı, çarşamba günü canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yayının başında "Her şeyi sorabilirsiniz, bende her sorunun cevabı var" dedi!

Her cümlesi; ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada geniş eleştirilere sebep oldu.

Yazı günüm bugün olduğu için ben de geç de olsa birkaç tespitte bulunmak istiyorum.

1) "Hakemlerimiz Avrupa'daki 5 büyük ligin hakemlerinden az hata yaptı!" Kime göre, neye göre? Gözlemciler emir kulu! Eğitimciler rüzgâra göre konum alıyor!

2) Kulaklarıma inanamadım; diyor ki "Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ile görüştüm. Raporda çok atıflar var. Onlardan UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar."

İyi de devletin resmî ajansına canlı yayında söylediklerinizden UEFA veya FIFA haberdar olmadı mı, sanıyorsunuz? İnanılır gibi değil!

3) "Dünya Kupası'nda neden hakemimiz yok?" diye sorulunca, "Benim sorunum değil" dedi. İyi de siz geldiğinizde Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan hakemimiz vardı. Bugün var mı?

4) UEFA'ya da FIFA'ya sorun; Türk hakemliği iki yıl öncenin gerisinde mi, ilerisinde mi? Birinci kategoride hakemimiz yok, Avrupa'dan gelen görevler U17, U19 turnuvaları. Listeye giren son sırada bekliyor. Geçmiş yıllarda 1. Kategori'de en az iki hakemimiz hep olmuştu.

5) "İstesem Trabzonspor için küçük bir dokunuş yapar, onları şampiyonluk yarışından koparmazdım" şeklindeki beyanı çok tehlikeli. Buradan çok farklı manalar çıkar! İş; bunu kabul edecek hakemlerden başlar, çok başka yerlere gider.

Bayern veda edince UEFA'nın hesapları şaştı!

1) Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek olan Alman hakem Daniel Siebert; üst üste iki Atlatico Madrid, iki Arsenal maçına çıkmış olacak.

ÇEYREK FİNAL: Sporting-Atletico Madrid, YARI FİNAL: Arsenal-Atletico Madrid,

FİNAL: PSG-Arsenal

2) Siebert, Avrupa'da iyi bir sezon geçirmesine rağmen FIFA itibar etmedi. UEFA da "öyle olmaz böyle olur" dedi ve bu yılki Şampiyonlar Ligi finalini verdi.

3) Bu ilk de değil! FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'na çağırıp maç vermeden gönderdiği Romanyalı hakem Istvan Kovacs'a da geçen sezon UEFA, PSG-İnter Şampiyonlar Ligi finalini yönettirmişti.

Memlekette iki tip yorumcu var!

Spor medyasında iki tip hakem veya futbol yorumcusu var!

1) UEFA normlarını takip eden, aktüel ve güncel olmayı tercih edenler.

2) Kendi mantığı ve kafasına göre pozisyonları dikte etmeye çalışanlar.

MHK Genel Müdürü Prag turunda!

Geçen hafta ligin, play-off'ların en kritik haftasıydı.

9 maç aynı gün, aynı saatteydi.

Bir duyduk ki; MHK Genel Müdürü çalıştığı eğitim kurumu organizasyonu ile Prag'ta kültür turunda.

Pazar günü İstanbul'a dönmüş!

Acaba TFF'nin haberi veya izni var mıydı?

