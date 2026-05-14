Bazı oyuncuların ayrılma zamanı!

Kadrolar önümüze geldiğinde; G.Birliği’nin kupa ile ilgili hiçbir beklentisinin ve hayalinin olmadığını gördük! Belli ki; akılları lig maçındaydı! Ligdeki on birleriyle ile hiç alakası olmayan bir kadro sahaya sürmüşlerdi.

Trabzonspor eldeki en hazır ve netice alacağı kadroyu sürmüştü. Çok da yadırganacak bir durum değil! Biri lig, biri kupa derdinde!

Gençler’in aklında lig yoktu!

Gençlerbirliği, ilk 45 dakika pozisyon vermedi! Beklenen bir oyun mahkûmiyetleri yoktu, dirençleri yüksekti. Açık kanal veriyor, genç çocuklar; kendilerini göstermek için bundan büyük fırsat mı olur!

Herkes iki kişilik koşuyor; hiçbirinin aklında lig yoktu! Biliyorlardı ki, ligde hepsi yedek kulübesinde olacaklar! Santrfor Furkan Özcan, 1 Ekim 2009 doğumlu. Yiğit Hamza, Erk Arda 2008 doğumlular!

Bir kere daha kilidi, Muçi kırdı!

Trabzonspor için üretmeyen ve oyundan da çok uzak bir devre oldu. Ne kanatlar işledi, ne de hücum!.. Fatih Tekke, bu oyuna razı olmalı ki; aynı kadro ile ikinci yarıya başladı! 65’e kadar da dokunmadı! Tâ ki; golü yedikten sonra hamleler geldi.

Haftalardır, Zubkov ve Nwakaeme bal yapmayan arı! Bazı oyuncularla yolların ayrılma zamanı gelmiş, geçiyor!

Bu oyun, Antalya’daki finalde yetmez! Muçi dışındakiler sezonu kafalarında bitirmişler. Dün ancak duran bir topla ve kendi kalelerine attıkları bir golle eşitlik geldi!

G.Birliği’nin gardı düştü! Belliydi; maç uzamazdı, penaltılara kalmazdı... Muçi finali getiren gecenin en şık hareketini golle süsledi.

Maçın adamı: Muçi

